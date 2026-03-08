高房價「凶宅」成小資另類選擇　專家提醒3重點

▲凶宅示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

房價遲遲不降，凶宅成了小資族的新選項。臉書粉專「賣厝阿明 知識+」分享房仲透露最近的成交狀況，表示近期「凶宅」因房價較低成為不少小資族考慮選項。對此現象，專家提醒3點要注意。

高房價下的折衷選擇 凶宅重新被看見

「賣厝阿明」表示，近期市場出現一股現象，部分年輕小資族開始把目光投向過去被視為禁忌的凶宅，只因價格往往比同區行情低上兩到五成。對預算有限、只求一處容身之所的自住客來說，這樣的落差實在難以忽視。

不過，房仲提醒，凶宅並非單純「便宜就好」，背後牽涉心理調適、資訊揭露、未來轉手等現實問題。買家得先問問自己，是否真能長期與這樣的空間共處，而不是一時被價格沖昏頭。

凶宅也有等級差 價格決定接受度

市場上對凶宅有明顯分級，從較容易被接受的輕微意外死亡，到涉及自殺或重大刑案，價格會隨事件嚴重度一路下修。有經紀人私下直言，只要折讓夠深，再難賣的物件仍有人願意嘗試，但能接受到哪一級，往往取決於個人心理底線。

專家建議，入手凶宅前，記得要先確認房源背景，把事故內容與年份弄清楚；再來是比價評估，確認折讓幅度是否真的反映風險；也要記得實地看屋並在合約中白紙黑字註明「事故屋」，避免未來產生爭議。

貸款現實最殘酷 現金壓力不小

相較一般住宅，凶宅在金融端的挑戰更大。多數銀行願意承作的成數偏低，大約三到五成，有些甚至直接拒貸，意味著買家得準備更高比例的自備款。即使地段條件不錯，核貸空間仍有限，未來要轉手也相對困難。

房仲提醒，凶宅不是不能買，但一定要同時確認心理承受度、財務能力與法律保障。畢竟在高房價時代，有人說窮比鬼可怕，但真正住進去之前，能不能接受，只有自己最清楚。