狂銷「AI軟體」爆雷　60名室內設計師噴3.9萬怒求退款

▲一鍵生成全屋設計圖、3D渲染的AI軟體夯，但卻引發爭議。（示意圖／視覺中國）

記者項瀚／台北報導

一鍵生成全屋設計圖、3D渲染的AI軟體夯，但卻引發爭議，多達60名設計師以3萬6800元、3萬9800元購買1年使用權，要求退費，卻受到許多阻礙。對此，住保會表示，以公司名義購買，屬營業行為，非屬《消保法》定義的最終消費。

號稱是為全台灣設計師打造專業堅實後盾的業者，近期巡迴全台，透過線上說明會，販售一套號稱是「AI」設計軟體，說明會中強調只要透過筆電，使用者輸入指令，就可以一鍵生成全屋設計圖，並且進行3D渲染完成。

該軟體1年使用權為3萬6800元或3萬9800元，然而有60名設計師認為功能與宣傳不符，要求退費。設計師代表王妃表示：「在購買後，我們提出退款要求，該公司卻不面對問題，持續以線上說明會方式，推銷繪圖服務給其他設計師。」

一直到今（5日）住保會召開設計師們的訴求記者會前夕，該公司才同意給設計師們退費。

▲吳翃毅（左1）表示，若以公司名義購買服務軟體，屬營業行為，非屬《消保法》定義的最終消費。（圖／記者項瀚攝）

住保會顧問吳翃毅表示：「設計師為設計工作採購所需繪圖服務，是以公司名義購買，屬營業行為，非屬《消保法》定義的最終消費，導致發生消費爭議時可能投訴無門，需直接提起民事訴訟，倘若設計師是以個人名義購買，才符合《消保法》最終消費者的定義。」

道理聯合法律事務所主持律師呂柏寬表示：「線上交付之數位內容服務，可能會被認定為消費者不得主張退貨之範疇，例如新型態之線上課程、線上版軟體、線上服務等，消費者於購買以前，並未完全了解該等服務之確實內容，僅得透過業者的宣傳窺探，消費者購買這些數位內容服務有如『抽獎』一般。」

呂柏寬建議：「除應修法賦予該等數位內容之消費者解除權，應於適用準則建請業者應提供所謂的『試用版』、『試聽版』、『試看版』，由消費者親自體驗後，確定數位內容符合需求，再進行購買『付費版』使用，不只可以減少數位內容業者與消費者之間的消費糾紛，對於司法系統的負擔也能顯著減低。」

