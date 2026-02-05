ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

昔日推手變債權人！　七期希臘式商場2.5億法拍藏地雷

▲▼興國自在 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲七期重劃區的地標建築「興國自在」，因債務人新國開發（即新國營造工程）」積欠票款遭到法拍。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

七期重劃區地標建築「興國自在」，因債務人新國開發積欠票款，遭債權人聲請強制執行，一拍底價2.5億元。經查，此次法拍的聲請人，竟是當初這棟希臘式建築的推手，建築師劉柯成等人。

根據法院公告，該標的將於3月19日進行第一次拍賣，總底價2.5億元，整棟建物總坪數2777.28坪，包含93個停車位，拆算每建坪僅約9萬元，比現在的營造成本低許多。雖然單價看似極具吸引力，但由於總價門檻高達2.5億元，且並不包含土地，對投資人的資金實力是一大考驗。

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲該商場惠國段 60、65 地號，地上權期滿但業者卻未依約執行建物拆除及土地歸還 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

經查，此次法拍的聲請人，是當初這棟希臘式建築的推手，建築師劉柯成等人。儘管地段優越，但拍賣筆錄中揭露了2大潛在風險，恐讓投資人卻步。

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「筆錄指出，該建物在查封時已出租給他人，拍定後法院不負責點交，而且該土地目前正涉及『拆屋還地』及『返還不當得利』訴訟爭議，即便便宜，也應不會有投資人出手。」

事實上，該商場惠國段60、65地號，於2003年與新國開發簽訂20年地上權契約，原定於2023年12月4日屆滿，但業者卻未依約執行建物拆除及土地歸還。台中市政府自2023年8月起，已多次函告該商場持有人卻無效，2025年正式提起訴訟追討權益。

當時，地政局副局長劉正倫曾率隊前往商場張貼公告，以維護公權力。也因此，法院特別提醒，買受人需自負相關法律責任，且不得以此為由聲請撤拍。

關鍵字：台中房市法拍建物興國自在地上權投資風險

