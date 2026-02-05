南科首間藏壽司來了！　西拉雅大道640坪基地曝光

▲日本連鎖迴轉壽司品牌「藏壽司」，正式插旗善化區。根據建照資料，將進駐西拉雅大道。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

日本連鎖迴轉壽司品牌「藏壽司」持續擴大在台布局，過去南台灣展店多鎖定百貨商場與成熟商圈，如今版圖首度往南科周邊延伸，正式插旗善化區。根據建照資料，藏壽司將進駐西拉雅大道，基地約640坪，該區再添大型連鎖餐飲據點。

根據「藏壽司」官網顯示，目前在台南共4間分店，1間位於百貨公司內，3間為街邊店，最新據點將是該品牌首度進軍善化，也被在地人視為南科生活圈機能愈來愈成熟的重要指標，有不少在地人相當期待開幕，認為之後吃壽司就不用再跑到市區用餐，更紛紛敲碗其它大型品牌趕快跟進。

▲亞洲藏壽司善化店建照。（圖／翻攝自建築執照）

該店位於西拉雅大道，根據建照顯示，起造人為亞洲藏壽司股份有限公司，土地面積640坪，總樓地板面積170坪，規劃興建地上1層、2棟鋼骨構造餐廳，該筆土地目前未揭露成交或租賃實價登錄紀錄。

住商不動產新市南科店店東黃睿禹指出，依路段與條件不同，土地租金大致落在每坪150~300元，藏壽司選址落在西拉雅大道與台19線交叉口，剛好卡在交通節點，可銜接善化區、新市區與南科LM特區3大生活圈，一口氣納入園區通勤與假日消費人流。

▲以往善化多以在地型商家為主，大型連鎖品牌不多，隨著南科產業持續進駐、新建案供給增加，人口紅利效應愈來愈明顯。（圖／記者張雅雲攝）

黃睿禹分析，善化市區目前住宅產品以大樓為主流，主因在科技族群偏好飯店式管理與大樓相對較具隱密性，新大樓成交單價多落在每坪40~45萬元；若以中古市場來看，則以屋齡20~30年居多，成交單價約每坪18~25萬元，與新案價格帶拉出明顯落差。

黃睿禹指出，以往善化市區多以在地型商家為主，大型連鎖品牌不多，隨著南科產業持續進駐、新建案供給增加，人口紅利效應愈來愈明顯，連「萬楓酒店（Fairfield by Marriott）」去年底也在善化FG區動土，這也是萬豪品牌首度插旗南科，創南科範圍近10年來首度有國際型酒店進駐，未來預期將有更多大型連鎖品牌陸續卡位。

▲藏壽司善化新店小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

