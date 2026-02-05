房客拖欠房租！他跨年夜催繳「被嗆1句」扯爆了　網看傻：不要臉

▲黃大米的友人相當無奈。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

知名作家黃大米近日在臉書分享身邊友人的租屋困擾，透露該名友人的房客自租屋首月起便拖欠房租，甚至在友人提及家中急需用錢時，房客竟回覆這並非錢的問題，要求房東體諒。雙方在溝通過程中衝突不斷，讓友人實在很無奈，只求租約到期後，對方可以早早搬家。

房客長期拖欠房租！黃大米曝友人無奈心聲

黃大米在臉書粉專上發文表示，友人的房客從租屋第一個月就開始延遲繳費，所以每個月都必須辛苦催款。有次，因為房客已經積欠兩個月的房租，所以友人便告訴房客，自己有房貸與養育小孩的壓力，且女兒近期需要手術，請對方準時交租金，不料，房客卻反過來質疑友人不讓自己喘口氣，稱「這不是錢的問題」。

跨年夜催款遭嗆！房客：年前留一線

友人透露，自己甚至連跨年夜都在傳訊息催討房租，當時傳了一張2026年煙火照片並提醒給錢，豈料卻遭到房客回嗆，說跨年的時間點還要催錢，要催也應該等隔天。之後房客更聲稱銀行帳戶曾被凍結，指責友人不夠體諒，並要求友人不要一直傳送訊息，「年前留一線，日後好相見」。然而，房客最終依然沒有匯款。

催繳長達一年！房東只求搬離

這段催繳房租的過程至今已持續快一年，讓身為房東的友人感到相當無奈，現在新年願望，就只是租約到期後，房客可以早日搬家。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不管是弱勢房東還是弱勢租客，現代社會就是不要臉的天下無敵」、「我懂，跟催債一樣的心情，每個月都要問『請問這個月可以還錢嗎？』都不知道為什麼不還錢」、「是有這種課程嗎？如何拖欠租金、各種理由拖延戰術指南。這不是錢的問題，太經典了」、「有相同經歷，是一種折磨」、「怎麼有這麼不要臉的人」。