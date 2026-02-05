睽違13個月　「楠梓漢」出手高大新案再站5字頭

▲高雄楠梓因有台積電設廠，房價一飛沖天，根據實登，睽違13個月再度有預售案站上5字頭。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄楠梓因有台積電設廠，房價一飛沖天，不過在2024年9月第七波信用管制後，房市買氣瞬間冷掉，根據實登，楠梓漢再出手，睽違13個月再度有預售案「遠雄一靚」站上5字頭驚人價格。

高雄楠梓因台積電設廠題材加持，房價曾一度衝到讓在地人「看不懂」。不過2024年9月第七波信用管制上路後，買氣明顯急凍。楠梓最受矚目的購屋區段就是高大特區，在2024年信用管制前，高大曾有預售案創下每坪53.41萬元的天價，但後續出現解約，目前楠梓房價天花板是「高大之森」2024年8月成交的頂樓戶，單價達51.86萬元。

而距離楠梓上一次衝上5字頭交易，為2024年11月「高大之森」2樓戶，單價50.2萬元，高雄市市調會理事長蔡博丞分析，第七波信用管制後，不但置產客消風，連自住客跟著觀望，買氣大熄火，成交價也開始回落。

根據實價登錄，2025年12月再度出現楠梓漢以單價50.33萬元入手「遠雄一靚」頂樓戶，等於睽違13個月，楠梓再度衝上預售5字頭，成為去年的楠梓最高單價。該案目前已揭露18筆成交，單價落在38.4~50.3萬元，均價43萬元。

▲楠梓漢以單價50.33萬元入手「遠雄一靚」頂樓戶。（圖／翻攝自實價登錄網站）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，高大鄰近台積電，仍有產業題材撐盤，楠梓漢會願意用高價出手，代表看好區域房市。加上現階段買方多以自住小家庭與年輕工程師為主，購屋更偏向挑產品、挑戶別、挑品牌，具品牌口碑個案較容易創價成交。

謝哲耀說：「預售付款節奏相對能分散資金壓力，對不少首購與年輕族群而言，重點不是便宜，而是能不能在現金流可承受的狀態下先上車。」

不過謝哲耀也提醒，目前限貸下實登看到的高價成交，多半集中在少數樓層與特殊戶別，並不代表整體市場全面回溫，後續價格能否站穩，仍取決於區域買氣，以及貸款環境是否持續緊縮。

