ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

街頭巨型「草莓大福」成打卡熱點　一看竟是接待中心

▲▼ 台中房市,德成大樓,嶼76,弧形陽台,建築特色 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲房市不佳，建商開始比建築特色，有建商花約700多萬元，將特殊的弧形陽台以1：1的施作方式，展現未來建築特色。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市北區的商辦「德成大樓」拋棄老舊外觀，開發商砸7位數「整棟包膜」，近期再造一座打卡熱點，建商花約700多萬元，將該案特殊的弧形陽台以1：1的施作方式，展現未來建築特色。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

「德成大樓」2024年1月以5.8億元高價出售給誠邑築建設後，整棟樓拋棄老舊外觀，砸約7位數「整棟包膜」，以一棟綠色島嶼概念出現在路口，成為熱門打卡景點。

新案「嶼76」即將登場之際，新案全案76戶，規劃37~46坪，並攜手荷蘭MVRDV國際團隊，打造獨一無二的弧形陽台，迅速成為市場話題。首度公開的浮島陽台1:1試作體，令人驚艷的弧線造型與白色建築量體，在不同陽光下折射不同光線。

▲▼ 台中房市,德成大樓,嶼76,弧形陽台,建築特色 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「嶼76」接待中心外觀也在網上受到高度討論，其中更有網友笑稱該建物是松竹路上的「草莓大福」。（圖／記者陳筱惠攝）

現場銷售人員透露，不論是弧形的接待中心、或是1：1浮島陽台，都吸引非常多人打卡拍照。而該接待中心外觀也在網上受到高度討論，其中更有網友笑稱該建物是松竹路上的「草莓大福」。

其實，中部開發商不僅「嶼76」有試作的工項，過去包含台中國家歌劇院、台中之鑽、開發商部分還有聯聚建設、精銳「SKY ONE」、「ABBA」、「富邦天空樹」等。

誠邑築建設董事長沈瑞興說明：「當建築外觀涉及大量曲面、轉折與立體層次時，若僅停留在圖面階段，實際施工風險極高，因此在蓋之前先1:1試作，已成為特殊建築重要的一環。」據了解，「嶼76」總銷約28億元、每坪開價落在76萬元，在目前的房市景氣下，已有15組預約客，算是熱門新秀。

▲▼ 台中房市,德成大樓,嶼76,弧形陽台,建築特色 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲誠邑築建設董事長沈瑞興被封為台中最狂建商，去年先花7位數包膜基地大樓、再砸700萬元蓋出浮島陽台。（圖／記者陳筱惠攝）

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

關鍵字：台中房市德成大樓嶼76弧形陽台建築特色地產型男

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

3都家戶購屋比創9年新低　海線1區逆勢「每百戶21.3戶買房」

2025年六都家戶購屋比全數下滑，其中北市2.1%敬陪末座，象徵該市2025年每百戶中，僅約2戶有買房，而新北、桃園、高雄更是創下2016年新低。然而家戶購屋比全台前10名行政區也曝光，第一名台中梧棲竟高達21.3%。

29分鐘前

大S離世1年「信義豪宅還在名下」　地政士曝3種可能劇本

藝人大S徐熙媛離世滿1年，但指標豪宅「台北信義」仍登記在她名下。對此專家表示，此狀況相對少見，並指出3種可能的狀況，包括沒有申報遺產稅、當事人稅務複雜，相關單位還在釐清、遺產稅申報完成，稅單下來也繳了，但未辦理過戶。

1小時前

資金「去實轉虛」　估價師：房市已高點定錨

台灣經濟正處於關鍵轉折點，受惠於AI與高效能運算需求，但此次股房不同步，資金未流回房市「去實轉虛」趨勢顯現，對此，專家認為，房市目前陷入「買氣未回、售屋意願回溫」的僵持格局。

1小時前

無業狀態「但有收入」房東肯租嗎？　內行曝關鍵：沒有一定

如果沒有工作，會不會不好租屋？一名網友近期在網路上發文，表示自己因為某些因素不想與家人同住，所以一度考慮辭職且在外租屋，但他也擔心，房東會因其沒有穩定職業而拒絕出租。對此，信義房屋專家認為，這其實沒有一定，也要看當事人租房的價格、等級，如果租金6、7000元，房東說不定就可以接受。

1小時前

街頭巨型「草莓大福」成打卡熱點　一看竟是接待中心

台中市北區的商辦「德成大樓」拋棄老舊外觀，開發商砸7位數「整棟包膜」，近期再造一座打卡熱點，建商花約700多萬元，將該案特殊的弧形陽台以1：1的施作方式，展現未來建築特色。

3小時前

外國旅客來住「鬼樓」！中壢財神大樓荒廢多年　都更仍卡關

桃園中壢火車站前的「財神大樓」因年久失修，加上過去曾發生火警，建物外觀斑駁破敗，被不少人形容宛如廢墟，甚至有外國旅客入住其中旅館，體驗所謂「鬼樓住宿」。桃園市府表示，由於產權持分複雜、所有權人眾多，都市更新推動多年仍卡關，市府正持續尋求突破方式。

15小時前

尪狂酸「一輩子不會中獎」　人妻爽贏1.9億豪宅！再拿1000萬現金

英國一名女子長期參加房產抽獎，儘管丈夫百般勸阻、吐槽她「這輩子絕對不可能中獎」，她仍堅持投注，沒想到這份執著讓她一舉抱回價值450萬英鎊（約新台幣1.9億元）的湖畔頂級豪宅，晉升千萬富豪。她幽默笑稱，這次中大獎證明她不聽老公的話是正確決定。

17小時前

房客拖欠房租！他跨年夜催繳「被嗆1句」扯爆了　網看傻：不要臉

知名作家黃大米近日在臉書分享身邊友人的租屋困擾，透露該名友人的房客自租屋首月起便拖欠房租，甚至在友人提及家中急需用錢時，房客竟回覆這並非錢的問題，要求房東體諒。雙方在溝通過程中衝突不斷，讓友人實在很無奈，只求租約到期後，對方可以早早搬家。

17小時前

疑寶佳人馬閃辭「中工股價異常」　小股東檢舉：內線交易

日前中工股東質疑「中工雲宇宙AI園區」廠辦開發案形成羅生門，而今日又有小股東發聲，質疑華建董事長鄭斯聰閃辭後，中工股價異常漲停，質疑有特定關係人涉內線交易。

18小時前

東京單身族哭了！　東京23區套房「連漲6%」創10年新高

東京租金漲勢驚人！根據日本民間不動產機構最新調查，東京23區單身套房2025年平均租金較前年成長6%，達到9萬6700日圓（約新台幣2萬元）。調查顯示，租金上漲趨勢不僅未見停歇，去年12月單月租金更首度突破10萬日圓大關，創下10年來新高，隨著春季搬家旺季將至，租金恐將進一步攀升。

18小時前

【控覬覦財產】身價8億人瑞與看護結婚！　子孫10人衝醫院帶走他

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩6..

建商房東捨年租3150萬！　開..

「小蒙牛」中和總部1.4億賣出..

北投的新焦點「復興崗」不是天母..

大S離世1年「信義豪宅還在名下..

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1..

他試算1200萬小宅：年輕人躺..

台股飆3萬！他「全押房」嘆：押..

南科首間藏壽司來了！　西拉雅大..

外國旅客來住鬼樓！財神大樓都更..

ETtoday房產雲

最新新聞more

3都家戶購屋比創9年新低　海線..

大S離世1年「信義豪宅還在名下..

資金「去實轉虛」　估價師：房市..

無業狀態「但有收入」房東肯租嗎..

街頭巨型「草莓大福」成打卡熱點..

外國旅客來住鬼樓！財神大樓都更..

人妻爽贏1.9億豪宅！再拿10..

房客欠房租！他跨年夜催繳「被嗆..

疑寶佳人馬閃辭「中工股價異常」..

東京23區套房「連漲6%」創1..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366