街頭巨型「草莓大福」成打卡熱點　一看竟是接待中心





▲房市不佳，建商開始比建築特色，有建商花約700多萬元，將特殊的弧形陽台以1：1的施作方式，展現未來建築特色。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市北區的商辦「德成大樓」拋棄老舊外觀，開發商砸7位數「整棟包膜」，近期再造一座打卡熱點，建商花約700多萬元，將該案特殊的弧形陽台以1：1的施作方式，展現未來建築特色。

「德成大樓」2024年1月以5.8億元高價出售給誠邑築建設後，整棟樓拋棄老舊外觀，砸約7位數「整棟包膜」，以一棟綠色島嶼概念出現在路口，成為熱門打卡景點。

新案「嶼76」即將登場之際，新案全案76戶，規劃37~46坪，並攜手荷蘭MVRDV國際團隊，打造獨一無二的弧形陽台，迅速成為市場話題。首度公開的浮島陽台1:1試作體，令人驚艷的弧線造型與白色建築量體，在不同陽光下折射不同光線。

▲「嶼76」接待中心外觀也在網上受到高度討論，其中更有網友笑稱該建物是松竹路上的「草莓大福」。（圖／記者陳筱惠攝）



現場銷售人員透露，不論是弧形的接待中心、或是1：1浮島陽台，都吸引非常多人打卡拍照。而該接待中心外觀也在網上受到高度討論，其中更有網友笑稱該建物是松竹路上的「草莓大福」。

其實，中部開發商不僅「嶼76」有試作的工項，過去包含台中國家歌劇院、台中之鑽、開發商部分還有聯聚建設、精銳「SKY ONE」、「ABBA」、「富邦天空樹」等。

誠邑築建設董事長沈瑞興說明：「當建築外觀涉及大量曲面、轉折與立體層次時，若僅停留在圖面階段，實際施工風險極高，因此在蓋之前先1:1試作，已成為特殊建築重要的一環。」據了解，「嶼76」總銷約28億元、每坪開價落在76萬元，在目前的房市景氣下，已有15組預約客，算是熱門新秀。

▲誠邑築建設董事長沈瑞興被封為台中最狂建商，去年先花7位數包膜基地大樓、再砸700萬元蓋出浮島陽台。（圖／記者陳筱惠攝）

