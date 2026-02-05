七都委售比年減13%　每百戶僅22.9戶能成交

▲全台2025年委售比僅22.9%，象徵去年每100戶掛網銷售的物件，僅約22.9戶能順利成交。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／綜合報導

全台2025年委售比僅22.9%，象徵去年每100戶掛網銷售的物件，僅約22.9戶能順利成交，年減13.4%。進一步觀察七都表現，大新竹年減18.7％最多，而台中雖跌幅10.4%為七都最小，但其委售比僅15.9%。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

住商機構統計實價登錄與各大銷售平台資料，全台2025年委售比僅22.9%，象徵去年每100戶掛網銷售的物件，僅約22.9戶能順利成交，與2024年相比大幅下滑13.4%。

綜觀七都表現，其中以大新竹年減18.7％最多，2025年委售比僅剩19.2%。

▲七都暨全台二手市場委售比整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「大新竹地區過去受惠於科技園區題材，房價漲勢凌厲，惟近期受政策與限貸等因素衝擊，買方追價意願降低，加上區域屋主多為高資產族群，賣方降價意願亦不高，在買賣雙方對價格仍未有共識之下，致使區域買氣衰退。」

另值得關注的是，台中市雖跌幅10.4%為七都最小，但其委售比僅15.9%，是七都中去年交易動能最為疲弱區域。

住商不動產中區協理賴萬分析：「台中市近年來重劃區議題濃厚，包括七期、十四期、水湳經貿園區、十三期等近期都屬建商推案重鎮，擁有龐大待售量體，在過去景氣好時，供給能被投資與置產需求消化。」

不過，賴萬表示：「隨著央行信用管制與限貸令齊發，投資風氣散去，僅剩在地客群支撐，在供給大於需求的情況下，台中房市觀望氛圍更顯濃厚。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充：「委售比下滑，除了需求放緩、成交量衰退，很大一部分也與委售量有關，觀察前年919後二手待售量顯著提升，且許多屋主都在試水溫，並無實際讓價。」

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法