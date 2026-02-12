ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

無殼族有救？美建商擬蓋百萬間「川普住宅」　租金還能抵頭期款

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國房地產市場傳出重磅消息！根據最新報導，幾家大型建商正研議一項大膽的合作計畫，預計為首購族提供多達100萬間全新的入門級住房。這批房屋預計將以「川普住宅」（Trump Homes）作為品牌名稱，旨在開闢一條全新的購屋路徑。

掛名「川普住宅」　兩大建築龍頭傳參與計畫

《彭博社》引述知情人士報導指出，包含萊納公司（Lennar）與泰勒莫里森（Taylor Morrison）在內的多家大型建築商，目前正在評估這項提案。該計畫預計將由私人投資者出資，為預算有限的首購族提供百萬間入門級新房。

消息來源透露，這項計畫的核心在於協助首購族圓夢，其中一個版本的方案更結合了「先租後買」的概念。具體做法是允許買家在租房的前三年內，將每月支付的租金轉化為未來購屋的首付款，降低置產門檻。

資金雖自籌　仍需「兩房」與白宮政策支持

儘管計畫預計由民間出資，但報導提到，建商若要確保獲利，可能需要調整由聯邦政府控制的抵押貸款巨頭「房利美」（Fannie Mae）與「房地美」（Freddie Mac）的貸款擔保規則。

目前這項計畫仍處於初步研議階段，是否能獲得業界的全面支持，或是取得川普政府的背書，目前尚不明朗。一位白宮官員向《Realtor.com》表示，現在針對該計畫是否獲得聯邦支持進行猜測還「言之過早」。

該官員在匿名情況下強調，川普承諾終結拜登（Joe Biden）時期的通膨與房價危機，並持續研究新政策，「但在正式公告前，任何報導都純屬臆測」。

川普房市態度轉向？從「增加供給」變「挺高房價」

事實上，川普去年10月曾在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文呼籲房利美與房地美推動大型建商動起來。然而，到了12月底，川普的立場似乎出現轉變，他在演講與內閣會議中多次強調，希望維持現有屋主的房產價值。

川普在橢圓形辦公室受訪時直言，「我不想壓低房價」，他認為突然增加大量住房會拉低市場價值，而他希望確保現有屋主的財富，「我想幫那些已經有房子的人推升房價」。

專家質疑「先租後買」成效　建商低調未回應

針對此計畫，《Realtor.com》高級經濟學家伯納（Joel Berner）抱持保留態度。他指出，「先租後買」對買家而言並非總是划算的交易，通常僅適用於目前無法貸款、但未來可以，且願意賭房價不會下跌的少數族群。他認為，單純增加房屋供應、正常出售或出租，對買家更有利。

目前，萊納公司對此報導拒絕評論；泰勒莫里森則尚未對置評請求作出回應。

關鍵字：川普住宅首購族房產雲北美要聞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

美國房地產市場傳出重磅消息！根據最新報導，幾家大型建商正研議一項大膽的合作計畫，預計為首購族提供多達100萬間全新的入門級住房。這批房屋預計將以「川普住宅」（Trump Homes）作為品牌名稱，旨在開闢一條全新的購屋路徑。

