七都外預售重災區　彰化市單月交易僅剩10筆

▲彰化市為彰化縣指標性區域，預售屋交易量明顯萎縮，2025年12月份，核心地段的彰化市預售成交紀錄僅剩10筆。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市信用管制下，彰化房市似乎尚未迎來暖陽，根據最新實價登錄資料顯示，彰化市為彰化縣指標性區域，預售屋交易量明顯萎縮，2025年12月份，核心地段的彰化市預售成交紀錄僅剩10筆，市場動能熄火。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去被視為台中房市外溢區的彰化縣市，2025年12月份，核心地段的彰化市預售成交紀錄僅剩10筆，市場動能明顯熄火。其中10筆交易高度集中於3案，如「泉宇大恆」佔據當月交易的大宗，單價約落在40～42萬元之間。以及「三福宅邸」、「山水蒔光二期」。

彰化縣另一個縣轄市員林市，整個12月也僅成交2筆「坤悅原鄰薈」預售屋交易，單價同樣站穩4字頭。

彰化房仲童元鋙表示：「目前彰化房市量縮價穩格局明確，購屋族跟著央行政策的腳步，在貸款成數與撥款效率的限制下，市場氛圍相對謹慎。但目前預售屋單價仍維持在4字頭高檔震盪，顯示市場已進入僵持期。」

▲彰化市預售單價衝上40萬大關，對當地受薪階級的人來說已接近負擔極限。（圖／記者陳筱惠攝）

除了信用管制影響，彰化在地人黃先生說：「彰化市預售單價衝上40萬大關，當地領薪水階級的人來說已接近負擔極限。不是轉向單價更低的買，就是直上台中烏日、南區。」

從彰化撤場的代銷業者直言：「過去的房市有8成是投資客撐盤，現在全案場都在搶食2成自住客，在房價已經在高處時，現在市場要跑要不是祭出破壞價、不然就是地點無可挑惕，要推出連8成投資客都心動的產品才有機會出線。」

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法