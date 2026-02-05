疑寶佳人馬閃辭「中工股價異常」　小股東檢舉：內線交易





▲中工小股東質疑，寶佳鄭斯聰閃辭後，中工股價異常漲停，舉疑有特定關係人涉內線交易。（圖／陳先生提供）

記者項瀚／綜合報導

日前中工股東質疑「中工雲宇宙AI園區」廠辦開發案形成羅生門，而今日又有小股東發聲，質疑華建董事長鄭斯聰閃辭後，中工股價異常漲停，質疑有特定關係人涉內線交易。

中華工程（2515）近日因重大人事變動後股價出現異常波動，引發市場爭議，中工股東陳先生今（5日）正式向台灣證券交易所遞交檢舉函，指出「寶佳集團指派的法人董事代表鄭斯聰於1月23日突然請辭後，中工股價隨即在次一交易日異常爆量漲停。」

陳先生質疑：「有特定關係人利用未公開資訊進行交易，呼籲主管機關調閱交易紀錄徹查，以維護證券市場公平性。」

陳先生表示：「寶佳集團於2025年12月1日指派鄭斯聰擔任中工法人董事，理應協助公司治理，但鄭斯聰上任僅不到2個月，即於今年1月23日（週五）以業務繁忙為由匆促請辭。」

陳先生接著表示：「令人震驚的是，在董事辭職消息公布後的下一個交易日（1月26日），中工股價出現反常的劇烈反應，開盤後買盤湧入強攻漲停板至14.5元，大漲1.3元，成交量更從前一日的7千多張爆增至2萬2千張以上，顯著異常。」

▲中工股東陳先生今（5日）正式向台灣證券交易所遞交檢舉函。（圖／陳先生提供）

針對此一人事與股價高度連動的現象，陳先生在檢舉函中向證交所提出3大質疑：

第一，質疑掌握未公開資訊：鄭斯聰擔任董事期間已實質參與運作，其在任內或辭任前後，是否已知悉中工尚未對外公開之重要利多或利空資訊？

第二，質疑關聯帳戶異常交易：要求主管機關清查，鄭斯聰本人、其親友、所指派之法人（寶佳集團）、關係企業或所屬集團成員，在相關敏感期間內，是否有集中或異常買進中華工程股票之情形？

第三，質疑涉及內線交易：人事異動時間點與股價及交易量變化具高度關聯性，是否涉及特定關係人利用上述未公開資訊在消息公開前提前卡位，或者利用辭職動作製造市場特定預期來進行出貨，進而損害廣大不知情股東的權益？

