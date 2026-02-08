被笑「勇者」才買仁武　人口破10萬在地敲碗蓋捷運

▲過去高雄人到仁武購屋，常被酸是「勇者」，已購客還會被笑仁武沒有捷運，5日舉辦「仁武地區捷運整體路網規劃進度與未來發展研討說明會」。（圖／立委林岱樺提供）

記者張雅雲／高雄報導

過去高雄人到仁武購屋，常被酸是「勇者」，已購客還會被笑仁武沒有捷運，不過受惠產業進駐，人口持續攀升，去年9月人口首度突破10萬大關，不少在地人紛紛敲碗設立捷運，5日舉辦捷運說明會。根據實登統計，仁武去年預售買氣大減87%，房價微幅上漲0.3萬元。

為因應仁武地區人口快速成長與交通需求，立法委員林岱樺5日在仁武區公所召開「仁武地區捷運整體路網規劃進度與未來發展研討說明會」。

林岱樺表示，仁武近年人口快速成長，通勤與交通壓力加劇，捷運建設成為地方迫切期待的工程，並要求市府捷運工程局加速完成「高雄市整體捷運路網規劃」，預計今年上半年送交通部審查核備，並盼能在6月底前依程序提送，讓後續可行性評估、綜合規劃、環評等作業能往前推進。

▲仁武近2年預售房價。資料來源：《高雄實價網》。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

雖然仁武去年人口突破10萬大關，房市卻呈現「人多買氣縮」的現象。該區房價在2024年信用管制前，創下單價最高44.36萬元紀錄，至今仍是仁武房價天花板。

根據《高雄實價網》統計，仁武預售2025年均價為33.46萬元，較前年均價33.46萬元僅小幅上漲0.3萬元、0.9%。不過買氣卻大幅萎縮，從2024年預售交易1108件，直接剩141件，交易量大減87%。

高雄市市調協會理事長蔡博丞表示，仁武近年主要受惠於仁武航太產業園區，加上位於南部半導體S廊帶，又鄰近台積電楠梓廠區，與附近左營、楠梓相比，房價相對便宜，吸引不少自住客湧入，成為近年難得高雄人口正成長行政區，同時躍居北高雄購屋熱區，隨交通壓力日益增加，也有不少在地人對捷運通勤需求逐年升溫，不過在第七波信用管制後，投資買盤退場，市場去化的速度明顯放慢。

