高雄百貨「3巨頭」趕工中　1區均價20萬坐等慶祝行情

記者張雅雲／高雄報導

春節假期一到，百貨公司成了不少家庭的固定行程，吃飯、遛小孩、看電影一次搞定，2026年起又有多家新百貨即將加入戰場，百貨大戰一觸即發，包括「義享天地」新百貨、「LaLaport高雄」、漢神3館都積極趕工中。專家表示，房價可望出現完工慶祝行情。

▲春節假期一到，百貨公司成了不少家庭的固定行程，吃飯、遛小孩、看電影一次搞定，2026年起又有多家新百貨即將加入戰場。（圖／記者張雅雲攝）

進度最快的「義享天地」為複合式商業開發案，近期「義享樂漾廣場」與「義享帝國」首度掛上金色招牌，不少在地人相當期待開幕。

▲「義享帝國」位於15~28樓，規劃商辦空間，開幕後將與既有「義享時尚廣場」串聯。（圖／記者張雅雲攝）

義享天地表示，「義享樂漾廣場」位於該棟地下1樓~地上10樓，規劃為購物中心，11~14樓則為影城。「義享帝國」位於15~28樓，規劃商辦空間，開幕後將與既有「義享時尚廣場」串聯，將集結飯店、百貨購物中心、影城及商辦空間，形塑北高雄大型商業聚落。至於開幕時程，官方尚未公布，但已在各大社群間引發討論，有在地人推測最快年底開幕。

這股百貨熱潮不只集中在北高雄，「Mitsui Shopping Park LaLaport高雄」為鳳山首座大型百貨，去年底舉行上梁典禮，官方時程透露，最快2026年底到2027年Q1營運，未來將引進超過270個品牌，地方期待值明顯升溫。

而漢神3館將進駐「富邦凹子底開發案（高雄之星）」裙樓地下3樓至地上8樓，總樓地板面積8萬坪，租賃面積約4.5萬坪，預計2028年正式營運。

▲漢神3館將進駐「富邦凹子底開發案(高雄之星)」裙樓，地下3樓~地上8樓。（圖／記者張雅雲攝）

中信房屋研展室副理莊思敏表示，大型百貨進駐不僅能提升區域消費便利性，且具備地標效應，有助於提升整體居住品質，並在購屋信心面形成實質支撐，相較其他區域，大型百貨周邊房市普遍更有抗跌保值性，即便在房市盤整期間，仍能有相對穩健的表現，且房價多溫和上漲。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，百貨開幕前，房價多以預期心理支撐為主，利多已充分反映，真正的「慶祝行情」多半落在完工、正式營運後，反映在成交量回溫與價格緩升，而非短線急漲。

▲高雄即將開幕新商場周邊房價。資料來源：各大百貨、中信房屋。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

