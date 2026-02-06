ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

大S離世1年「信義豪宅還在名下」　地政士曝3種可能劇本

▲▼信義區豪宅「台北信義」因藝人大S入住而聲名大噪。（圖／記者賴志昶攝）

▲藝人大S徐熙媛離世滿1年，但指標豪宅「台北信義」仍登記在她名下。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

藝人大S徐熙媛離世滿1年，但指標豪宅「台北信義」仍登記在她名下。對此專家表示，此狀況相對少見，並指出3種可能的狀況，包括沒有申報遺產稅、當事人稅務複雜，相關單位還在釐清、遺產稅申報完成，稅單下來也繳了，但未辦理過戶。

藝人大S徐熙媛去年不幸在日本離世，震驚演藝圈，如今逝世滿1年，財產分配問題也再度受到討論。事實上，大S的財產中，最著名的就是位於信義區的豪宅「台北信義」。

大S在2016年以總價3.62億元購入「台北信義」頂層22樓戶，權狀236.6坪，換算單價184萬元。經查謄本，該戶豪宅目前還登記在大S名下。

▲▼大S,徐熙媛（圖／記者徐文彬攝）

▲大S徐熙媛在2016年以總價3.62億元購入「台北之星」頂層22樓戶。（圖／記者徐文彬攝）

金門地政士事務所所長蕭琪琳表示：「一般情況來說，自然人逝世後半年內，得完成申報遺產稅，而若因特殊原因無法完成，則可以再展延3個月，且一般來說申報後房屋也會進行過戶，以大S的個案來說，離世1年房屋尚未過戶的情況較為少見。」

蕭琪琳分析：「自然人逝世1年後，房屋尚未過戶的可能原因有3，包括沒有申報遺產稅，或是報了遺產稅，但當事人稅務比較複雜，政府調查延宕。此外也有可能是，遺產稅申報完成、稅單下來也繳了，但未辦理過戶。」

蕭琪琳進一步指出：「以第三種狀況來說，可能是繼承人、或其法定代理人尚未辦理過戶，若真是如此，會有相關的登記罰則，而若多年後都未辦理，還可能財產列管、充公。」

▲▼ 大S「台北信義」遺產分析整理 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲大S「台北信義」遺產分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

回顧大S的買房史，眼光相當精準，且獨鍾信義計畫區，出手的都是指標豪宅，除「台北信義」，還包括同區豪宅「冠德遠見」、「國家藝術館」。

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「以大S購屋的時間推來看，推出3大豪宅買進總價合計約近8億元，顯示驚人財力，但其中『冠德遠見』在在2020年以8折價、約2.2億元出售，另外『台北信義』、『國家藝術館』市價行情估在6億元以上。」

關鍵字：大S徐熙媛去世財產豪宅台北信義過戶遺產

【手機變不見？】男怒控手機被魔術師偷！ 警一打電話他包包響了

