資金「去實轉虛」　估價師：房市已高點定錨

▲股房不同步，房市目前陷入「買氣未回、售屋意願回溫」的僵持格局。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台灣經濟正處於關鍵轉折點，受惠於AI與高效能運算需求，但此次股房不同步，資金未流回房市「去實轉虛」趨勢顯現，對此，專家認為，房市目前陷入「買氣未回、售屋意願回溫」的僵持格局。

2025年台灣出口總額創下6407.5億美元歷史新高，景氣對策信號強勢轉紅。然而，在繁榮數據背後，正心不動產估價師聯合事務所提醒，產業成長不均與房市資金配置移轉，將是今年必須正視的2大挑戰、3大風險。

風險包含「出口高度集中於科技業」，且美中兩大市場佔比高達57.5%。雖然對美出口佔比首度超越中國，展現貿易版圖重組，但也意味著一旦全球景氣反轉或地緣政治升溫，衝擊將迅速放大。

▲產業成長不均與房市資金配置移轉，將是今年必須正視的2大挑戰、3大風險。（圖／正心提供）

「內需修復落後」經濟果實高度集中於半導體等頂尖產業，傳統產業與服務業復甦動能偏弱，呈現「部分產業熱、多數民眾冷」的失衡現象。

以及「轉型壓力」，若數位與淨零轉型速度無法跟上國際供應鏈，中長期將削弱競爭力。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠指出房市部分的2大挑戰，包含過去股市獲利常有「溢出效應」流入房地產，但近期此連動關係已發生顯著變化。

陳孟筠分析：「台股一度逼近3萬3千點大關，但資金並未如預期回流房市，反而呈現去實轉虛、由台入美的現象。房市目前陷入『買氣未回、售屋意願回溫』的僵持格局。」

庚出現價格認知落差，買方轉向保守觀望，賣方則定錨高點，導致市場呈現「有價無量」。面對房市量縮，陳孟筠強調：「市場缺的不是資金，而是信心。」

▲資金並未如預期回流房市，反而呈現去實轉虛、由台入美的現象。（圖／正心提供）

另外，針對近期房市動盪，大台中不動產公會理事長蕭成忠也感嘆：「政策實施與事前規劃應多傾聽產業界聲音，在實務落地時要有足夠的緩衝銜接配套與時間。」

他直言：「此次土石之亂就是一個相當難看的案例，制度尚未完備卻急於上路，反而讓第一線建築與開發端無所適從，也間接推高成本與風險。」

蕭成忠進一步指出：「未來房市還要同時承壓虛坪改革、新版青安貸款、信用管制延續等多項政策疊加效應，市場並非只是在冷卻，政府若希望房市穩定發展，而非劇烈震盪，關鍵不在一味加碼，而是在制度設計上兼顧金融秩序與自住需求，讓市場有時間消化，而不是在短期內承受過多政策衝擊，否則最後承擔成本的，仍會回到消費者身上。」

