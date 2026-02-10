ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

黃仁勳愛店旁「火鍋界愛馬仕」　開幕1年半驚傳頂讓

記者項瀚／台北報導

位於黃仁勳愛店「磚窯古早味懷舊餐廳」旁、敦化南路一段上的「功殿特級火鍋」，被譽為台灣火鍋界的愛馬仕，至今開業約1年半，在網上出現釋出訊息，380萬元頂讓，但董事長受訪解釋，並不是整家店要頂出去，而是釋出49%股份，想要尋求合作夥伴，並試試市場水溫。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

▲▼ 敦化南路 。（圖／記者項瀚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲被譽為台灣火鍋界的愛馬仕的「功殿特級火鍋」以380萬元開價「頂讓49%」。（圖／記者項瀚攝）

被譽為台灣火鍋界的愛馬仕的「功殿特級火鍋」，在2023年6月開出旗艦店，之後在2024年9月又開了敦南店，位於敦化南路一段，就在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台懷舊餐廳旁。

近期，「功殿特級火鍋」敦南店在網路上出現釋出訊息，該店內用座位108位，包含包廂與沙發候位區，B1+1樓共計180坪，頂讓金額380萬元、每月租金則為18萬元。

不過記者致電功殿、鉅星匯董事長吳政男，他表示：「功殿特級火鍋共有4家分店，其中敦南店在前年9月開幕，投入相當高的裝潢成本，生意表現也相當不錯，網路上出現的380萬元頂讓資訊，並不是整家店要頂出去，此價格約是49%股份，想要尋求合作夥伴，並試試市場水溫。」

吳政男表示：「餐飲業缺工環境嚴峻，集團下又有多家餐廳營運中，相當忙碌，因此才想說釋出一些分點，找志同道合的人一起經營，以功殿火鍋品牌來說，除釋出敦南店，中和店也有意釋出部分合作機會。」

▲▼ 敦化南路 。（圖／記者項瀚攝）

▲「功殿特級火鍋」敦南店位於黃仁勳愛店「磚窯古早味懷舊餐廳」旁。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯分析：「該店位於敦化南路一段，靠近八德路，地段不錯，沿路不少名店，除功殿特級火鍋、磚窯古早味餐廳，還有吉品海鮮餐廳等等，形成北市的美食小聚落，店效不錯，沒有什麼空店面。」

租金方面，葉沛堯分析：「功殿特級火鍋1樓＋B1共150坪，每月18萬元並不貴，吉品海鮮舊址位於旭寶大樓2~3樓，共計564坪，在2022年就以110萬元出租，換算單價達近2000元。」

▲▼ 功殿特級火鍋釋出整理 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲功殿特級火鍋釋出整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

關鍵字：功殿火鍋名店黃仁勳吳政男東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

碳費5月開徵「建築業逃不掉」　專家揭新舊屋減碳途徑

全球邁向2050淨零排放，台灣則是首波針對年排碳逾2.5萬噸的製造業與電力業，一般費率暫定每噸300元，營建業也將面臨轉型壓力。財團法人台灣建築中心董事長崔懋森則曝，台灣社會嚴峻的「人屋雙老」困境，不僅新建案要減少碳排，老屋更新也同樣需要。

56分鐘前

總投資50億蓋雙塔地標　春福建設拿亞資專區公辦都更案

高雄市捷運局10日公布「前金區後金段」公辦都更案，由春福建設獲選最優申請人，基地距離捷運橘線O4前金站約250公尺，未來將投入約50億元，打造1.55萬坪的複合式住宅與商辦，成高雄專區範圍內首個公辦都更案。

2小時前

錶業龍頭賣資產　勞力士高雄服務中心7000萬成交

錶界龍頭品牌勞力士（Rolex）在高雄唯一的服務中心，雖不賣錶，卻是南部唯一負責手錶維修與保養服務的據點，開店至少20年，該店就是勞力士所有，熄燈後開價8113萬元出售，去年底以7000萬元售出。信義房屋專家表示，該店位金融專區，產業進駐將帶動商辦買氣。

3小時前

北屯房市狂！機捷特區「2天賣1戶」　銷售前3強名單揭曉

2025年北屯區銷售前3名建案全數由機捷特區包辦，包括「遠雄敦富」、「永尚謙玥」及「富宇琚山境」，3大指標案年度總銷筆數合計達247筆，換算下來，平均每2天就有1戶成交，讓機捷特區已成為北台中房市的「流量擔當」。

4小時前

女鞋大王敦南豪宅「賣不掉加價賣？」　接案房仲曝屋主心態

近2年前，女鞋大亨關係人以2.88億元開價求售頂級豪宅「敦南樞苑」，開價即賠售，成為話題。如今該戶豪宅尚未售出，但開價卻悄悄上調1000萬元，來到2.98億元，就像是「賣不掉，加價賣」。然而致電該案委託的房仲，他分享了屋主的真實心態，強調「始終沒有變過」。

4小時前

「價格破壞者」出動搶市占　寶咖咖登中台灣10大建商之首

在房市回歸基本面、自住客當道的趨勢下，建商表現呈現明顯分化。龍頭建商「寶佳機構」憑藉強大的推案規模，以超過568億元的總銷金額傲視群雄；而台中豪宅指標「聯聚建設」則僅憑單一建案便衝上第三。

5小時前

嘉義高鐵站房價年漲17%！　全台4站下跌「北部2站跌最慘」

全台各高鐵站周圍房價曝光，嘉義站年增17.7%，漲勢驚人。反觀過去為房市熱區的桃園、新竹站，房價卻呈現修正，年跌7.9%、4.4%。專家直言，軌道經濟非萬靈丹，購屋應回歸自住需求。

6小時前

黃仁勳愛店旁「火鍋界愛馬仕」　開幕1年半驚傳頂讓

位於黃仁勳愛店「磚窯古早味懷舊餐廳」旁、敦化南路一段上的「功殿特級火鍋」，被譽為台灣火鍋界的愛馬仕，至今開業約1年半，在網上出現釋出訊息，380萬元頂讓，但董事長受訪解釋，並不是整家店要頂出去，而是釋出49%股份，想要尋求合作夥伴，並試試市場水溫。

7小時前

預售案提早交屋撞信用管制　建商出奇招「A案換B案」

前幾年高雄房市熱，買房子用搶的，當初炙手可熱的新案即將交屋，民眾卻面臨第七波信用管制慘遭限貸，還有建案原本擔心因缺工造成延後交屋，在合約上拉長完工期限，卻突然提早3年交屋，已購客哀號快到來不及存到交屋款，忍不住擔心難道只能解約付違約金？

8小時前

嚴冬風暴重創房市需求　美國房貸申請量一周跌近9％

MBA公布的經季節調整指數顯示，1月底全美房貸申請總量較前一周減少8.9%。這項數據已納入馬丁．路德．金恩紀念日的假期調整因素。30年期固定利率房貸方面，符合貸款上限、金額不超過832,750美元的平均合約利率，由6.24%小幅降至6.21%，不過點數由0.55升至0.56，包含20%頭期款條件下的相關費用。

22小時前

【滿滿情緒價值】一句「女明星」把女友哄到笑不停XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

股王狠砸2.7億買大雅廠房　前..

拿300萬存ETF錢滾錢　他怕..

都更容積300%大放送　專家憂..

未來10年「這兩世代」爽繼承4..

東區最美咖啡廳歇業秒出租　麵包..

女鞋大王敦南豪宅「賣不掉加價賣..

「家樂福」3字將走入歷史　起家..

亞昕500億重壓中台灣　姚連地..

首購族買房遇限貸令！女請求酌減..

黃仁勳愛店旁「火鍋界愛馬仕」　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

碳費5月開徵「建築業逃不掉」　..

總投資50億蓋雙塔地標　春福建..

錶業龍頭賣資產　勞力士高雄服務..

北屯房市狂！機捷特區「2天賣1..

女鞋大王敦南豪宅「賣不掉加價賣..

「價格破壞者」出動搶市占　寶咖..

嘉義高鐵站房價年漲17%！　全..

黃仁勳愛店旁「火鍋界愛馬仕」　..

預售案提早交屋撞信用管制　建商..

嚴冬風暴重創房市需求　美國房貸..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366