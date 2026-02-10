黃仁勳愛店旁「火鍋界愛馬仕」　開幕1年半驚傳頂讓

記者項瀚／台北報導

位於黃仁勳愛店「磚窯古早味懷舊餐廳」旁、敦化南路一段上的「功殿特級火鍋」，被譽為台灣火鍋界的愛馬仕，至今開業約1年半，在網上出現釋出訊息，380萬元頂讓，但董事長受訪解釋，並不是整家店要頂出去，而是釋出49%股份，想要尋求合作夥伴，並試試市場水溫。

▲被譽為台灣火鍋界的愛馬仕的「功殿特級火鍋」以380萬元開價「頂讓49%」。（圖／記者項瀚攝）

被譽為台灣火鍋界的愛馬仕的「功殿特級火鍋」，在2023年6月開出旗艦店，之後在2024年9月又開了敦南店，位於敦化南路一段，就在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台懷舊餐廳旁。

近期，「功殿特級火鍋」敦南店在網路上出現釋出訊息，該店內用座位108位，包含包廂與沙發候位區，B1+1樓共計180坪，頂讓金額380萬元、每月租金則為18萬元。

不過記者致電功殿、鉅星匯董事長吳政男，他表示：「功殿特級火鍋共有4家分店，其中敦南店在前年9月開幕，投入相當高的裝潢成本，生意表現也相當不錯，網路上出現的380萬元頂讓資訊，並不是整家店要頂出去，此價格約是49%股份，想要尋求合作夥伴，並試試市場水溫。」

吳政男表示：「餐飲業缺工環境嚴峻，集團下又有多家餐廳營運中，相當忙碌，因此才想說釋出一些分點，找志同道合的人一起經營，以功殿火鍋品牌來說，除釋出敦南店，中和店也有意釋出部分合作機會。」

▲「功殿特級火鍋」敦南店位於黃仁勳愛店「磚窯古早味懷舊餐廳」旁。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯分析：「該店位於敦化南路一段，靠近八德路，地段不錯，沿路不少名店，除功殿特級火鍋、磚窯古早味餐廳，還有吉品海鮮餐廳等等，形成北市的美食小聚落，店效不錯，沒有什麼空店面。」

租金方面，葉沛堯分析：「功殿特級火鍋1樓＋B1共150坪，每月18萬元並不貴，吉品海鮮舊址位於旭寶大樓2~3樓，共計564坪，在2022年就以110萬元出租，換算單價達近2000元。」

▲功殿特級火鍋釋出整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

