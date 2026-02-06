ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「家樂福」3字將走入歷史　起家厝新地主曝改建計畫

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲法國家樂福1987年與統一企業成立合資公司，1989年在高雄開出全亞洲首間家樂福，大順店成亞洲起家厝。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

法國家樂福1987年與統一企業成立合資公司，1989年在高雄開出全亞洲首間家樂福，大順店成亞洲起家厝。統一集團在2023年全面接手台灣家樂福股權後，陪伴台灣人38年的「家樂福」3個字即將走入歷史，而起家厝也在2013年出售給城揚建設，預計2027年興建大樓。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

家樂福名稱源自法語「Carrefour」，意為「十字路口」，原本帶著歐式風格的法語，落地台灣後非常生活，1987年法國家樂福與統一企業成立合資公司，1989年選在高雄開出全亞洲首間家樂福，大順店堪稱家樂福在全亞洲的起點。

▲▼ 家樂福,愛河店,大順店 。（圖／記者張雅雲攝）

▲2019年2月大順店舊址以總價22.7億元賣給城揚建設，目前為停車場。（圖／記者張雅雲攝）

根據官網，目前家樂福在高雄還有9間量販型態的大賣場，而統一集團在2023年全面接手台灣家樂福股權後，近期內部文件流出，公司名稱由「家福股份有限公司」更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」，統一證實，法人公司先改名，品牌名稱仍在命名中，之後「家樂福」3個字就走入歷史。

而家樂福「起家厝」位於高雄大順路，當初就是向高雄陳家的南和興產承租，因租約談不攏， 2013年10月31日正式熄燈，等於在地經營24年，2019年2月大順店舊址以總價22.7億元賣給城揚建設。

▲▼ 家樂福,愛河店,大順店 。（圖／記者張雅雲攝）

▲營業中的愛河店1996年開幕，已經營業30年，2021年豐邑機構以總價42億元入手。（圖／記者張雅雲攝）

目前舊址已經拆除，該地作為停車場使用，城揚建設集團副總經理許承凱透露，原本規劃於去年動土的大順案，預計分為2期開發，首期規劃超高大樓，原定去年底動土，因土方之亂卡關，開工時程一路順延，目前已延至明年再啟動，開案時間、規劃未定。

而地主同樣是南和興產的家樂福十全店、以及愛河店，也已先後售出。2018年1月十全店結束長達27年的經營後，十全店舊址以總價19.6億元賣給高雄醫學大學，已經改建為「十全新診區」，外牆去年掛上新招牌，在地居民都相當期待開幕。

而營業中的愛河店1996年開幕，已經營業30年，不少高雄人可說是從小買到大，2021年豐邑機構以總價42億元、換算單坪119.05萬元購入，該店2023年因租約到期曾公告熄燈，但當時新地主豐邑機構續約2年，如今租約再度到期。

▲▼ 家樂福,愛河店,大順店 。（圖／記者張雅雲攝）

▲愛河店正對愛河，具河岸景觀首排優勢。（圖／記者張雅雲攝）

豐邑機構總經理為邱崇喆透露，愛河店的租約雙方還在討論中，但該基地會先送設計，預計是2-3房產品，總銷未定。記者詢問家樂福約租到期時間，該公司回應，暫不方便透露。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，早期設在市區的大型量販賣場，多半具備基地完整、面積夠大的優勢，這類土地在開發彈性上相對不受限，無論是住宅、商業或複合式規劃，都有較多操作空間。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄近年家樂福出售紀錄。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

謝哲耀說：「再加上量販賣場本身就具有聚集人流、支撐商圈成形的效果，周邊生活機能早已成熟，在這樣的商業發展區域中，能一次取得大面積土地並不容易，也因此成為近年建商積極鎖定的獵地標的。」

隨可開發素地逐漸稀缺，這類由大賣場轉型的基地更顯珍貴。市場推估，在地段條件、機能成熟度加持下，2店舊址開價有機會「坐5望6」，成為區域價格的新觀察指標。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

關鍵字：樂福統一集團高雄大順品牌更名大順店愛河店起家厝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台北老公寓「單價打6折」沒人要？　專家曝殘酷現實面

北市房價讓許多人望塵莫及；然而，最新數據顯示，即便老公寓具備低單價、高實坪優勢，在房價修正期卻跌得最慘。房產專家何世昌指出，公寓單價僅大樓6折，仍難擋「口嫌體正直」的購屋趨勢，大樓因生活機能完備，房價支撐力明顯更強。

11分鐘前

購屋別只看坪數！研究曝「小房子更快樂」　專家曝挑房3要素

追求更寬敞的居住空間是許多人的夢想，但研究卻揭露驚人事實，即住宅面積擴大並未帶來更多快樂，反而可能讓人落入「有房卻孤獨」的陷阱。華盛頓郵報報導，詢問美國人「對房子滿意嗎」與「對生活滿意嗎」得到的答案天差地別，關鍵在於人們為了大房子犧牲更重要的事物。

1小時前

市況比新竹穩定　竹南頭份房仲：讓利5~10%「有剛需接盤」

房市不景氣，過去房價飆漲的新竹地區首當其衝，價量出現修正。房仲表示，竹南頭份房市穩定度優於新竹，關鍵在於供給量可控，沒有明顯賣壓，且屋主只要願意讓利5~10%，基本上都會有人接盤，顯示剛性需求仍在，但關鍵就在價格。

1小時前

「魯空理論」害慘空手自住客？網：2019年後還看空者只能加價購

自央行啟動第七波信用管制以來，全台房市買氣明顯降溫，但房價卻未如預期下滑，整體仍呈現「量縮價盤整」的格局。就有一名網友針對「魯空網紅」的理論展開討論，質疑許多聽信房市崩盤預言的民眾，是否因此錯失入場時機，導致後來必須承受更高的購屋成本。貼文引發熱議，有網友認為忽略了資金大潮與通膨的威力，將使得原本的自住需求演變成要「加價購買」。

1小時前

房客拒繳租金「房東怒撕租約」反挨告　喊冤仍判拘役

桃園八德一名女房東將空屋租給鄧姓男子，沒想到房客入住後長達10個月不繳房租，女房東協商時憤怒撕毀房客手上租約，還把碎片帶走，結果反被房客報警提告，法院判她毀損文書罪拘役15日，可易科罰金15萬元，仍可提出上訴。

2小時前

「家樂福」3字將走入歷史　起家厝新地主曝改建計畫

法國家樂福1987年與統一企業成立合資公司，1989年在高雄開出全亞洲首間家樂福，大順店成亞洲起家厝。統一集團在2023年全面接手台灣家樂福股權後，陪伴台灣人38年的「家樂福」3個字即將走入歷史，而起家厝也在2013年出售給城揚建設，預計2027年興建大樓。

3小時前

砸68億蓋24層商住大樓！　高捷Y10聯開案估單價進逼5字頭

捷運黃線Y10聯合開發案6日動土，基地附近就是台鐵民族站，未來會與黃線Y10民族站以地下連通道相連，打造「到站就到家」的捷運宅，該案規劃地上24層、地下5層住商複合大樓，全案投資約68億元，預計2032年完工，外界預估開價也要5字頭。

4小時前

3都家戶購屋比創9年新低　海線1區逆勢「每百戶21.3戶買房」

2025年六都家戶購屋比全數下滑，其中北市2.1%敬陪末座，象徵該市2025年每百戶中，僅約2戶有買房，而新北、桃園、高雄更是創下2016年新低。然而家戶購屋比全台前10名行政區也曝光，第一名台中梧棲竟高達21.3%。

6小時前

大S離世1年「信義豪宅還在名下」　地政士曝3種可能劇本

藝人大S徐熙媛離世滿1年，但指標豪宅「台北信義」仍登記在她名下。對此專家表示，此狀況相對少見，並指出3種可能的狀況，包括沒有申報遺產稅、當事人稅務複雜，相關單位還在釐清、遺產稅申報完成，稅單下來也繳了，但未辦理過戶。

6小時前

資金「去實轉虛」　估價師：房市已高點定錨

台灣經濟正處於關鍵轉折點，受惠於AI與高效能運算需求，但此次股房不同步，資金未流回房市「去實轉虛」趨勢顯現，對此，專家認為，房市目前陷入「買氣未回、售屋意願回溫」的僵持格局。

7小時前

吳宗憲不留遺產給兒　虧鹿希派「什麼咖」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩6..

大S離世1年「信義豪宅還在名下..

建商房東捨年租3150萬！　開..

「小蒙牛」中和總部1.4億賣出..

北投的新焦點「復興崗」不是天母..

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1..

「家樂福」3字將走入歷史　起家..

他試算1200萬小宅：年輕人躺..

南科首間藏壽司來了！　西拉雅大..

外國旅客來住鬼樓！財神大樓都更..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台北老公寓「單價打6折」沒人要..

住小房子更快樂　專家曝3要素

市況比新竹穩定　竹南頭份房仲：..

「魯空理論」害慘自住客？網：2..

房客拒繳租金「房東怒撕租約」反..

「家樂福」3字將走入歷史　起家..

砸68億蓋24層商住大樓！　高..

3都家戶購屋比創9年新低　海線..

大S離世1年「信義豪宅還在名下..

資金「去實轉虛」　估價師：房市..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366