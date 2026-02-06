「家樂福」3字將走入歷史　起家厝新地主曝改建計畫

▲法國家樂福1987年與統一企業成立合資公司，1989年在高雄開出全亞洲首間家樂福，大順店成亞洲起家厝。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

法國家樂福1987年與統一企業成立合資公司，1989年在高雄開出全亞洲首間家樂福，大順店成亞洲起家厝。統一集團在2023年全面接手台灣家樂福股權後，陪伴台灣人38年的「家樂福」3個字即將走入歷史，而起家厝也在2013年出售給城揚建設，預計2027年興建大樓。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

家樂福名稱源自法語「Carrefour」，意為「十字路口」，原本帶著歐式風格的法語，落地台灣後非常生活，1987年法國家樂福與統一企業成立合資公司，1989年選在高雄開出全亞洲首間家樂福，大順店堪稱家樂福在全亞洲的起點。

▲2019年2月大順店舊址以總價22.7億元賣給城揚建設，目前為停車場。（圖／記者張雅雲攝）

根據官網，目前家樂福在高雄還有9間量販型態的大賣場，而統一集團在2023年全面接手台灣家樂福股權後，近期內部文件流出，公司名稱由「家福股份有限公司」更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」，統一證實，法人公司先改名，品牌名稱仍在命名中，之後「家樂福」3個字就走入歷史。

而家樂福「起家厝」位於高雄大順路，當初就是向高雄陳家的南和興產承租，因租約談不攏， 2013年10月31日正式熄燈，等於在地經營24年，2019年2月大順店舊址以總價22.7億元賣給城揚建設。

▲營業中的愛河店1996年開幕，已經營業30年，2021年豐邑機構以總價42億元入手。（圖／記者張雅雲攝）

目前舊址已經拆除，該地作為停車場使用，城揚建設集團副總經理許承凱透露，原本規劃於去年動土的大順案，預計分為2期開發，首期規劃超高大樓，原定去年底動土，因土方之亂卡關，開工時程一路順延，目前已延至明年再啟動，開案時間、規劃未定。

而地主同樣是南和興產的家樂福十全店、以及愛河店，也已先後售出。2018年1月十全店結束長達27年的經營後，十全店舊址以總價19.6億元賣給高雄醫學大學，已經改建為「十全新診區」，外牆去年掛上新招牌，在地居民都相當期待開幕。

而營業中的愛河店1996年開幕，已經營業30年，不少高雄人可說是從小買到大，2021年豐邑機構以總價42億元、換算單坪119.05萬元購入，該店2023年因租約到期曾公告熄燈，但當時新地主豐邑機構續約2年，如今租約再度到期。

▲愛河店正對愛河，具河岸景觀首排優勢。（圖／記者張雅雲攝）

豐邑機構總經理為邱崇喆透露，愛河店的租約雙方還在討論中，但該基地會先送設計，預計是2-3房產品，總銷未定。記者詢問家樂福約租到期時間，該公司回應，暫不方便透露。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，早期設在市區的大型量販賣場，多半具備基地完整、面積夠大的優勢，這類土地在開發彈性上相對不受限，無論是住宅、商業或複合式規劃，都有較多操作空間。

▲高雄近年家樂福出售紀錄。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

謝哲耀說：「再加上量販賣場本身就具有聚集人流、支撐商圈成形的效果，周邊生活機能早已成熟，在這樣的商業發展區域中，能一次取得大面積土地並不容易，也因此成為近年建商積極鎖定的獵地標的。」

隨可開發素地逐漸稀缺，這類由大賣場轉型的基地更顯珍貴。市場推估，在地段條件、機能成熟度加持下，2店舊址開價有機會「坐5望6」，成為區域價格的新觀察指標。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法