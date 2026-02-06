3都家戶購屋比創9年新低　海線1區逆勢「每百戶21.3戶買房」

▲2025年六都家戶購屋比全數下滑，新北、桃園、高雄更是創下2016年新低。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

2025年六都家戶購屋比全數下滑，其中北市2.1%敬陪末座，象徵該市2025年每百戶中，僅約2戶有買房，而新北、桃園、高雄更是創下2016年新低。然而家戶購屋比全台前10名行政區也曝光，第一名台中梧棲竟高達21.3%。

住商機構統計六都與內政部資料，六都2025年家戶購屋比全數下滑，其中台北市2025年家戶購屋比以2.1%敬陪末座，象徵該市2025年每百戶中，僅約2戶人有買房，回到2016年水準。

桃園市達4.1%，象徵該市2025年每百戶中，有約4戶人家有買房，雖說該數據為六都最高，但仍創下自2016年以來的新低。而新北、桃園、高雄更寫下2016年以來新低紀錄。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「2025年面臨政策衝擊，大幅影響買家進場意願，令過去推案量大、房價漲勢兇猛的區域，在去化速度明顯放緩之下，導致家戶購屋比劇烈修正。」

▲六都2025年家戶購屋比TOP10行政區。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

另值得關注的是，2025年六都家戶購屋比前10名行政區，台中市梧棲區以高達21.3%奪冠，意即每100戶中，就有超過21戶購屋，數據驚人。

住商不動產台中海線加盟店東陳威廷表示：「梧棲區能有如此驚人買氣表現，主因在於區域內大型造鎮案在去年陸續完工交屋，在區域家戶數相對較小的情況下，衝高整體購屋比率。」

另外，陳威廷表示：「梧棲近年受惠於台中港特區開發，加上三井Outlet商圈機能日趨成熟，同時具有捷運藍線議題發酵，並有風電產業帶來的就業人口紅利，讓該區成為海線房市亮點。」

家戶購屋比是依照該縣市年度買賣移轉棟數，並比較該行政區年末家戶數，可依據該數值高低，觀察區域買氣現況。不過，東森房屋研究中心經理葉沛表示：「家戶數過低的地方，加上區域出現戶數較大的社區，就可能使家戶購屋比顯著上升，例如新北金山區。」

