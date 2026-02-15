吸塵器別收起來！　清潔專家「懶人3妙招」輕鬆大掃除

▲清潔專家指出，只要戒掉增加麻煩的習慣，打掃就能變輕鬆。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

寒冷的冬天不僅身體活動力降低，冰冷的水溫更讓人對家事望而卻步，許多人想著「該打掃了」卻總是一拖再拖。其實，想讓家裡變乾淨不一定要揮汗如雨，清潔專家指出，只要戒掉增加麻煩的習慣，打掃就能變輕鬆。專家特別分享平時有意識執行的「3大不做清單」，提醒民眾建立機制比努力更重要。

拒絕收納 清潔道具放櫃子深處是禁忌

專家指出，第一件不做的事就是「不把清潔道具收進櫃子」。一旦將工具收在門後或櫃子深處，即便看到髒污，也會因為「拿取麻煩」而選擇無視，產生「今天就算了吧」的怠惰念頭。

專家建議，應將道具放在「發現髒污就能隨手拿取」的地點。例如將吸塵器直接立在家具縫隙、抹布掛在洗手台旁，或將除塵撢吊在電視後方。只要減少拿取的手續，就能大幅降低打掃的心裡門檻。

物品不落地 靠「懸浮收納」遠離黴菌

第二件不做的事是「物品不直接放在地上」。地板若堆滿雜物，就會讓人失去吸地的動力；若非放不可，也應加裝滾輪方便移動。

針對浴室、洗手台等水氣重的區域，專家強烈建議不要將瓶罐直接擺放，否則底部的黏垢與發霉不僅難處理，每次打掃還得逐一移動。透過掛勾、夾式衣架或磁吸配件落實「懸浮收納」，讓物品「浮起來」就能輕鬆預防黏垢，節省清潔體力。

拒絕大掃除 「順手」才是最省力關鍵

最後，專家強調「不把掃除工作堆積在一起做」。髒污堆積越久越難清除，尤其冬天油垢易凝固，累積到最後才處理會非常辛苦。

專家建議養成「順手掃除」的習慣，例如上完廁所順便擦地、煮完飯隨手抹掉油漬，或在毛巾洗滌前先擦拭洗手台。在髒污變成頑固污垢前先處理，才是最省力的做法。

專家總結，冬天打掃重點在於建立一套「不必努力也能持續」的機制，只要有意識地避開這三件事，不必全部一次改變，從能做到的地方開始，就能讓居家環境煥然一新。