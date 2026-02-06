砸68億蓋24層商住大樓！　高捷Y10聯開案估單價進逼5字頭

▲捷運黃線Y10聯合開發案6日動土，未來會與黃線Y10民族站以地下連通道相連，打造「到站就到家」的捷運宅。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

捷運黃線Y10聯合開發案6日動土，基地附近就是台鐵民族站，未來會與黃線Y10民族站以地下連通道相連，打造「到站就到家」的捷運宅，該案規劃地上24層、地下5層住商複合大樓，全案投資約68億元，預計2032年完工，外界預估開價也要5字頭。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

高雄市副市長林欽榮表示，行政院去年底已拍板高鐵南延採「高雄方案」續辦，Y10案採TOD導向規劃，透過地下連通道串起捷運黃線Y10站、台鐵民族站及周邊基地，讓人流與動線先到位，帶動後續站前開發加速成形，預計2032年完工。

高雄市捷運工程局指出，Y10基地為特定商業專用區，建蔽率60%、容積率630%，由大港捷匯公司投資約68億元，規劃興建4棟、地上24層、地下5層的住商複合大樓，並設置下沉式廣場銜接捷運出入口，導入商業設施與公共活動空間，強化步行與轉乘體驗。市府也將分回約36億元價值的房地資產，挹注後續捷運建設財源。

▲基地位於高雄核心生活圈，附近就是台鐵民族站，未來黃線通車後可形成「台鐵＋捷運」雙軌共構交通樞紐。（圖／記者張雅雲攝）

對何時開賣？大港捷匯董事長呂偉誠表示，銷售時程將視工程進度與市場狀況而定，初步評估不會太早啟動，較可能落在今年中後、甚至年底之後再評估。產品規劃將以市場主流坪數為主，預計推出20~40多坪、2至3房格局，規劃約880戶，鎖定自住與換屋族群。

呂偉誠分析，未來黃線通車後可形成「台鐵＋捷運」雙軌共構交通樞紐，基地南側則是銜接鐵路地下化後的大尺度綠園道，屬市中心少見的線型綠廊環境，並可串聯第71期重劃區與站前開發帶，地段相當精華。

火車站前大基地供給稀缺，加上雙鐵共構與地下連通條件，市場普遍預期開價將站上5字頭。高雄市調協會理事長蔡博丞分析，由於高雄目前尚無聯開案完工，Y10未來成交表現也可能成為市中心到站就到家的「捷運宅」價格參考指標。

