ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形　學區水岸宅「廣上研序」成家優選

▲楠梓橋科科技菁英聚落成形，位於兩區交界的「廣上研序」，憑藉地段與產品力，精準切入工程師家庭需求。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／高雄報導

高雄科技黃金10年正式啟動，儘管台灣進入人口負成長時代，北高雄在科技產業加持下卻逆勢爆發。楠梓人口數已突破19.5萬人，直逼左營，即將躍升高雄第三大行政區，也成為全台備受矚目的人口紅利熱區之一。

▲▼台積電,F22楠梓廠。（圖／記者姜國輝攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台積電楠梓廠。（圖／記者姜國輝攝）

房產專家何世昌指出，當科技產業聚落大量聚集在北高雄時，便進一步帶動城市發展的軸線向北傾斜。北高雄人口成長正反映「產業在哪裡，人就往哪裡移動」。隨著台積電楠梓廠2奈米製程進入量產階段，加上P6廠計畫持續推進，象徵台灣高科技產業的核心正在高雄扎根；楠梓產業園區預估釋出7000個工作職缺，加上上下游供應鏈及周邊廠商，帶動的就業效益預估約6萬人，若再結合鄰近的橋頭科學園區，整體可望上看7萬人。

▲▼橋頭科學園區。（圖／記者姜國輝攝）

▲橋頭科學園區。（圖／記者姜國輝攝）

在產業帶動下，北高雄價值起飛，楠梓與橋科形成雙產業重鎮，未來產值可望突破1.1兆元，科技移民潮也帶來居住剛需與消費力，推升區域機能再升級。

▲▼廣上研序,房產專家,何世昌。（圖／記者姜國輝攝）

▲房產專家何世昌。（圖／記者姜國輝攝）

何世昌進一步說明，因應人口成長規劃的新市鎮三期，以TOD智慧城市為藍圖，結合交通、商辦、醫療、教育。其中最具指標的是捷運紅線青埔站，未來將與紫線交會形成「雙捷運樞紐」，還有連結高雄南北核心的台1線，以及國道1號新設的橋科專用匝道，完工後單趟車程可壓縮在10分鐘之內，大幅提升通勤效率。

▲▼ 康橋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「康橋國際學校」高雄校區接待中心。（圖／記者張雅雲攝）

此外，「康橋國際學校」已確認將落腳楠梓土庫重劃區，他認為對重視教育的工程師家庭來說是一大關鍵利多，購屋者決策可望從過去「通勤/工作」兩點一線，延伸到孩子「就學/生活圈」的完整性。

▲▼楠梓生活圈,橋頭新市鎮,家樂福商圈,全聯。（圖／記者姜國輝攝）

▲高雄楠梓生活圈。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

當科技菁英聚落成形，房市結構也從「買得起」，轉為追求「住得好」的高品質。位於楠梓生活圈與橋頭新市鎮雙區交界的「廣上研序」，憑藉地段與產品力，精準切入工程師家庭需求。

▲▼廣上研序,楠梓生活圈,橋頭新市鎮,水岸首排科技宅,典寶溪。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼「廣上研序」坐擁典寶溪首排永久棟距與開闊視野。

▲▼廣上研序,楠梓生活圈,橋頭新市鎮,水岸首排科技宅,典寶溪。（圖／記者姜國輝攝）

代銷經理禹畯閎表示，「廣上研序」具備4大地段優勢：1、享有楠梓與橋頭雙區紅利，未來性強；2、坐擁典寶溪首排永久棟距與開闊視野，同時被高雄科大14公頃綠地環抱，形塑科技城中的一抹綠洲；3、典寶溪正對面為新市鎮三期，未來將有商辦、住宅及人才育成中心，成為多元機能的混合社區；4、僅約5分鐘可達康橋國際學校，是現階段周邊新成屋供給中接送距離最近的個案。

▲▼廣上研序,楠梓生活圈,橋頭新市鎮,水岸首排科技宅。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼產品規劃22到36坪、2至3房。

▲▼廣上研序,楠梓生活圈,橋頭新市鎮,水岸首排科技宅。（圖／記者姜國輝攝）

產品方面，「廣上研序」規劃22到36坪、2至3房，總價門檻友善且坪數實用；戶戶配置平面車位，並設有EMS智能充電系統，解決住戶最在意的停車問題。禹畯閎補充說道，廣上建設董事長擁有30年以上房產經驗，將住家安全列為優先考量，採用品質最好的台灣水泥，並進行結構外審，以確保安全無虞，為所有消費者打造住得舒適的好宅。

▲▼廣上研序,楠梓生活圈,橋頭新市鎮,水岸首排科技宅。（圖／記者姜國輝攝）

▲「廣上研序」以學區水岸宅為定位。

北高雄正邁入智慧城市新紀元，「廣上研序」以學區水岸宅為定位，在快節奏的科技步伐中，提供一座擁抱綠意的身心避風港，將是人才扎根、圓夢成家的起點。

【廣上研序】
康橋國際學校 x 台積電 x 橋頭科學園區
2-3房 戶戶平車
接待會館：高雄市楠梓區寶溪北街216號
貴賓專線：07-3637088

關鍵字：高雄北高雄楠梓橋頭科學園區橋科台積電2奈米P6廠捷運青埔站康橋新市鎮三期土庫重劃區典寶溪高雄科大廣上研序廣上建設何世昌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

遭中工指控內線交易　3通路商4聲明強硬反擊

中工、寶佳經營權之爭越演越烈。昨（24日）中工公司派大動作召開記者會，向過去中工配合的3家通路商提出刑事告發，今（25日）這3家公司發4大聲明回應，指昨日中工記者會的內容「與事實不符，誤導市場。」

15分鐘前

歸仁高鐵地主神操作！　4神祕呂男「7倍價賣地」爽抱6.3億出場

MITSUI OUTLET PARK台南2期即將完工，在地人很愛的LOPIA也將在館內開出台南2號店，商業機能愈來愈成熟，吸引各大建商搶進。根據實登，達麗建設以7億2531萬元取得1533坪地，賣家為2012年以8944萬元得標，持有13年大賺6.3億元，直接翻漲7倍。

53分鐘前

爸生前贈與2000萬房！爭產小弟「要求平分」怒告...判決結果曝

在遺產訴訟的戰場上，最常見的爭議並非在遺產而是在「你之前拿到的房子／現金，侵害了我的特留分，把錢吐出來！」

1小時前

寶佳吞中工「緊急補申報」　公司派質疑：掩飾違法之舉

寶佳與中華工程（2515）經營權之爭越演越烈。今（25日）寶佳體系的堡新投資緊急向主管機關提出補申報，將林文鵬律師列為中華工程（2515）股份之「新增共同取得人」，並披露其持股高達4,387,102股。對此公司派發出3大聲明，認為寶佳這是異常且疑似掩飾違法之舉動。

1小時前

【廣編】「豐中城」訂簽18萬起　立即成家計畫

「豐中城」選定中豐路大道首排打造千坪造鎮開發，以2至3房規劃，吸引首購族群目光；現更推出「訂簽18萬起立即成家」計畫，幫您和家人圓夢，把每一份努力，換成真正屬於自己的家！

2小時前

預算都是2千萬！　北市3區挑中古屋「多出1間房」

對比台北市各行政區2千萬元內預售屋、成屋的交易狀況與平均坪數，成屋價格親民、能買到更大的空間。其中，文山區的坪數差異高達12坪，另外士林、大同也有6坪多差距，等於「多出一間房」。

2小時前

觀光工廠不敵疫情關5年　傳建商大手筆租下改接待中心

曾是知名親子口袋名單、每到假日就充滿人潮排隊試吃的「黑糖家觀光工廠」旗艦店，位於路竹區，因疫情衝擊2020年歇業後，讓不少家長都感到相當惋惜，之後該店以月租金20萬元招租，一路空置5年，終於迎來新租客進駐。

3小時前

大安區58年公寓「每坪開價410萬賣」　網酸：世界奇蹟

四維路巷內1樓公寓開價6588萬元求售，屋齡58年，16坪拆算單價高達410萬元，在Threads引發熱議。原來該物件將都更改建，經手的建商透露，該戶重建後將分回1樓店面與車位，價值估8600萬元。

4小時前

機捷宅A1到A9漲翻！A7成凹陷區　首付18萬起「長耀辰」自住置產雙贏

機捷沿線房價續升，A1台北車站單價150萬、A2三重破百萬、A9林口站上85萬；相較之下A7仍找得到價格凹陷區。看準A7產業與建設雙重爆發的潛力，長耀建設在此推出「長耀辰」，近2000坪基地、29層雙塔，總價980萬起、首付18萬起。

6小時前

巨蛋商圈10年寶雅租約到　傳地主醞釀14億賣金雞母　

寶雅高雄明誠店2016年開幕，至今開店10年，2月遷店出清後，23日熄燈，不少在地人都十分惋惜，店員透露，因「租約到期」遷店，之後將搬到博愛店，在地傳出地主有意出售該地。專家預估，單價也要150~170萬元。

7小時前

【連喊4次「順利」】張國煒出招撤換遺囑執行人　步出法庭：沒吵架

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台中「最強私校」錄取率20％　..

業績好仍要工作！藥師感嘆：若買..

沒小孩繼承...買房死後只能充..

高雄地王對面透天賣17年變傳說..

曾當過鄧麗君司機　「神秘金興發..

房仲開Uber、30億豪宅錢坑..

大安區58年公寓「每坪開價41..

「營造黑馬」1.8億現金拿52..

嘉義老牌MOTEL熄燈　新租客..

內湖上億頂樓豪宅賠償翻倍　改判..

ETtoday房產雲

最新新聞more

遭中工指控內線交易　3通路商4..

歸仁高鐵地主神操作！　4神祕呂..

爸生前贈與房子！爭產小弟要求平..

寶佳吞中工「緊急補申報」　公司..

「豐中城」訂簽18萬起　立即成..

預算都是2千萬！　北市3區挑中..

觀光工廠不敵疫情關5年　傳建商..

大安區58年公寓「每坪開價41..

機捷宅A1到A9漲翻！A7成最..

巨蛋商圈10年寶雅租約到　傳地..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366