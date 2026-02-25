產業加持！楠梓橋科菁英聚落成形　學區水岸宅「廣上研序」成家優選

▲楠梓橋科科技菁英聚落成形，位於兩區交界的「廣上研序」，憑藉地段與產品力，精準切入工程師家庭需求。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／高雄報導

高雄科技黃金10年正式啟動，儘管台灣進入人口負成長時代，北高雄在科技產業加持下卻逆勢爆發。楠梓人口數已突破19.5萬人，直逼左營，即將躍升高雄第三大行政區，也成為全台備受矚目的人口紅利熱區之一。

▲台積電楠梓廠。（圖／記者姜國輝攝）

房產專家何世昌指出，當科技產業聚落大量聚集在北高雄時，便進一步帶動城市發展的軸線向北傾斜。北高雄人口成長正反映「產業在哪裡，人就往哪裡移動」。隨著台積電楠梓廠2奈米製程進入量產階段，加上P6廠計畫持續推進，象徵台灣高科技產業的核心正在高雄扎根；楠梓產業園區預估釋出7000個工作職缺，加上上下游供應鏈及周邊廠商，帶動的就業效益預估約6萬人，若再結合鄰近的橋頭科學園區，整體可望上看7萬人。

▲橋頭科學園區。（圖／記者姜國輝攝）

在產業帶動下，北高雄價值起飛，楠梓與橋科形成雙產業重鎮，未來產值可望突破1.1兆元，科技移民潮也帶來居住剛需與消費力，推升區域機能再升級。

▲房產專家何世昌。（圖／記者姜國輝攝）

何世昌進一步說明，因應人口成長規劃的新市鎮三期，以TOD智慧城市為藍圖，結合交通、商辦、醫療、教育。其中最具指標的是捷運紅線青埔站，未來將與紫線交會形成「雙捷運樞紐」，還有連結高雄南北核心的台1線，以及國道1號新設的橋科專用匝道，完工後單趟車程可壓縮在10分鐘之內，大幅提升通勤效率。

▲「康橋國際學校」高雄校區接待中心。（圖／記者張雅雲攝）

此外，「康橋國際學校」已確認將落腳楠梓土庫重劃區，他認為對重視教育的工程師家庭來說是一大關鍵利多，購屋者決策可望從過去「通勤/工作」兩點一線，延伸到孩子「就學/生活圈」的完整性。

▲高雄楠梓生活圈。（圖／記者姜國輝攝；以下同）

當科技菁英聚落成形，房市結構也從「買得起」，轉為追求「住得好」的高品質。位於楠梓生活圈與橋頭新市鎮雙區交界的「廣上研序」，憑藉地段與產品力，精準切入工程師家庭需求。

▲▼「廣上研序」坐擁典寶溪首排永久棟距與開闊視野。

代銷經理禹畯閎表示，「廣上研序」具備4大地段優勢：1、享有楠梓與橋頭雙區紅利，未來性強；2、坐擁典寶溪首排永久棟距與開闊視野，同時被高雄科大14公頃綠地環抱，形塑科技城中的一抹綠洲；3、典寶溪正對面為新市鎮三期，未來將有商辦、住宅及人才育成中心，成為多元機能的混合社區；4、僅約5分鐘可達康橋國際學校，是現階段周邊新成屋供給中接送距離最近的個案。

▲▼產品規劃22到36坪、2至3房。

產品方面，「廣上研序」規劃22到36坪、2至3房，總價門檻友善且坪數實用；戶戶配置平面車位，並設有EMS智能充電系統，解決住戶最在意的停車問題。禹畯閎補充說道，廣上建設董事長擁有30年以上房產經驗，將住家安全列為優先考量，採用品質最好的台灣水泥，並進行結構外審，以確保安全無虞，為所有消費者打造住得舒適的好宅。

▲「廣上研序」以學區水岸宅為定位。

北高雄正邁入智慧城市新紀元，「廣上研序」以學區水岸宅為定位，在快節奏的科技步伐中，提供一座擁抱綠意的身心避風港，將是人才扎根、圓夢成家的起點。

