一表看海線8年房價走勢　市場認：恐回檔2字頭

記者陳筱惠／台中報導

近年推案量大、交屋潮湧現的台中港新市鎮中心，頻頻被點名為房市修正的潛在重災區。不過若回顧近年預售屋價格走勢，仍可發現該區房價自早期的1字頭一路站上3字頭，漲勢其實不容小覷。

▲▼台中建案,台中建案現場,台中預售屋,台中清水區,台中房市,台中「遠雄之星」,台中新建案,台中造鎮計畫,遠雄建案,遠雄建設新案。（圖／立智國際公關提供）

▲近年推案量大、交屋潮湧現的台中港新市鎮中心該區房價自早期的1字頭一路站上3字頭，漲勢其實不容小覷。（圖／資料照）

只是在市場轉冷之下，價格已出現鬆動跡象，去年區域均價約30.5萬元，較前一年的31.4萬元小幅下修約4.4%，若整體景氣持續收斂，今年不排除有回測2字頭的壓力。

台中港新市鎮中心面積約115公頃，重劃工程於2006年啟動、2009年完工交地並開始標售土地，屬於發展尚未滿20年的新興重劃區。由於區內以商業區為主，具備高容積率優勢，加上2009至2013年間官方標售土地價格親民，不乏單坪10萬元內的行情，吸引不少建商提前卡位布局。

隨著業者陸續進場，該區自2013、2014年起開始大量推案，也讓目前市場供給幾乎清一色為屋齡10年內的新成屋與預售產品。當年上市建商遠雄進軍台中港新市鎮中心，啟動大規模造鎮開發，至今已推出10期建案、總戶數超過5000戶，成為當地最具指標性的開發主力。

▲▼ 海線,房市,遠雄之星6ㄝ,長虹天韻,預售屋,清水 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲當年上市建商遠雄進軍台中港市鎮中心，啟動大規模造鎮開發，至今已推出10期建案、總戶數超過5000戶，成為當地最具指標性的開發主力。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察遠雄系列價格也從首期每坪約11至15萬元，一路推升至近期部分期數站上4字頭，見證台中港市鎮中心10多年來的房價躍升。不過，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出：「短期內集中釋出的推案量，也讓該區在景氣波動時承受較大的修正壓力。特別是近2年陸續進入交屋高峰期，市場賣壓浮現。」

陳定中說，以海線來說，不少新案開始以「讓利換量」方式搶市，打出2字頭價格的個案明顯增加，也使消費者對區域房價的期待逐步下修。展望新的一年，台中港市鎮中心新案市場恐將面臨「3字頭保衛戰」，價格走勢更趨分化。

海線不動產實務顧問紀光烜：「進一步觀察買方結構，台中港市鎮中心過去幾年受惠於低總價與話題建案帶動，吸引不少外區置產族與短期投資客進場，但在央行信用管制、利率維持高檔與預售轉售限制下，資金操作空間明顯收斂。」

紀光烜說：「當成交動能降溫，而交屋戶數卻同步放大時，供需節奏出現錯位，價格自然面臨調整壓力。短期內，台中港市鎮中心房市將呈現量先於價修正的走勢，價格雖未必全面崩跌，但區內個案分化加劇，缺乏品牌力或機能支撐的產品，修正幅度恐高於平均值。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

▲當成交動能降溫，而交屋戶數卻同步放大時，供需節奏出現錯位，價格自然面臨調整壓力。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

