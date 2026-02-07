「別再說房地產只漲不跌」　投資客吐買進海線10年心聲

記者陳筱惠／台中報導

「每個自住客心中都有一名投資客！」台中一名小資族在房地產打滾10年的自白，跟著她的投資軌跡，也縮影了台中海線從一片荒蕪到建商插旗的劇烈變遷。現在，她將資金抽離房市前進股市，不動產只漲不跌的神話破滅。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

▲台中投資客站在2026年的時點回頭看，市場環境已因政策而大幅改變。預售屋禁止轉售與限貸令的實施，讓過去頻繁進出的「短期操作」消失。（圖／記者陳筱惠攝）

A小姐說：「2016年，當台中的開發重心還聚焦在市中心時，我因為地緣關係，大膽踏入當時極度荒涼的新光田特區周邊。在那段光田醫院是否進駐都還充滿不確定性的日子裡，我用不到1400萬元的價格，入手了一間地坪50坪的透天建案。隨著區域發展，這間房子的市值如今已翻倍突破2000萬元以上。」

後續，為追求更靈活的資金運用，A小姐說：「我的目光轉向套房產品。2020年切入東海大學周邊經營學生套房，當時曾有過高達7%投報率的榮景。但隨著市場供給過剩，投報率一路下滑至4%多，目前出租率也僅剩5、6成。」

不過，2021年～2022年，海線迎來房價的暴漲期。由於工作需求與剛性需求，A小姐開始評估清水與沙鹿的房產。當時的漲勢令她印象深刻：「僅僅慢了一兩年出手，每坪單價就從20萬元出頭，硬生生多漲了快10萬元。這種『晚買一年，多付百萬』的現實，正是海線近年的真實寫照。」

▲早期進場的人，確實吃到中科外溢、捷運藍線題材與港區建設的紅利，但現在再看市場，已經不是閉著眼睛買的時代了。（圖／記者陳筱惠攝）

不過當她站在2026年的時點回頭看，市場環境已因政策而大幅改變。

預售屋禁止轉售與限貸令的實施，讓過去頻繁進出的「短期操作」消失。她也觀察到，像梧棲這類開發量體過大的區域，正深陷「供過於求」的泥淖中。

另一名L小姐在海線起飛時，曾一次出手10間預售屋，總價超過8000萬元，但是，當時只需要付約800萬元，她評估，轉手1坪就算只賺5萬元，也是千萬獲利，再不濟也能出租，但她說：「這一波台中海線，對投資客來說心情其實很矛盾。」

L小姐說：「早期進場的人，確實吃到中科外溢、捷運藍線題材與港區建設的紅利，單價從2字頭推到4字頭不是夢，但現在再看市場，已經不是閉著眼睛買的時代了。」

投資團的朋友們，有人因為交屋限制貸款而焦頭爛額，又受到買氣明顯降溫，換約轉手不再順利，貸款利率更是高達4.6%，還不見得有銀行放貸，再因區域供給太多，租金跟不上房價利息，現金流變得很吃力。

反觀A小姐在景氣最熱時，逐步出脫手上的房產，相對幸運，只留幾間收租使用，現在她說：「部分資金因限貸政策轉向股市，且投報獲利好，但我依然堅信不動產是『強迫存錢』的最佳工具。」





▲海線地區進入交屋潮，有人因為交屋限制貸款而焦頭爛額，又受到買氣明顯降溫，換約轉手不再順利。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

