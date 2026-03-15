為了行動方便　買一樓房給爸媽住「卻忽略1細節」！作家：是挑戰

▲黃大米提醒，盡量不要買有樓梯的房子。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

許多家中有老人須照顧的民眾，在買房時會將有無電梯設施納入考量，作家黃大米表示，當年買房，為了讓父母住得方便、就醫也省事，特地買了一樓，大門口還有三個小台階，看起來美觀又氣派，沒想到父母年老後，行動不方便，連三個小台階都沒辦法自己走完，勸要買房的人，能不要有樓梯就不要有。

父親病危時 台階成了過不去的關卡



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黃大米在臉書發文，當年考量父母年紀漸長，為了日後就醫與出入方便，特地購買一樓住宅給父母居住。自家大門前連接社區花園，設計了三個小台階，不僅讓整體看起來更氣派、美觀，還能避免小花園淹水時波及室內，當時認為是加分設計。

不過，黃大米也坦言，這樣的設計在某些情況下卻變得不那麼理想，父親曾一度病危、身體極度虛弱時，這三個原本不起眼的小台階，卻成了無法自行跨越的障礙，之後還特別安裝樓梯扶手，父親才能自己爬上去。

買房能避開樓梯就避開

最後，黃大米也向準備買房建議，無論是為了自己或父母的未來，「能不要有樓梯，就盡量不要有樓梯」，有樓梯的建案雖然視覺上較氣派，卻可能在身體虛弱時帶來不便。

貼文曝光，網友有同感，「真的，年輕人買房一定無法想像這種困境」、「真的有同感！謝謝大米提醒」、「其實不只這個，通常進入房子的大門也會有門檻，進去浴室也會有門檻，這個都不利推輪椅，老人抬腳也容易被絆倒」、「連社區都要有斜坡道」。