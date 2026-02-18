底標僅95萬！　44人搶前鎮「無地透天」幸運兒加價2.7倍拿下

▲高雄去年法拍市場最多人搶前5名，得標價破千萬元的拍定案件，僅大樓「永樂」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

在政府打房、限貸等因素下，高雄去年法拍拍定案件與交易金額雙雙下滑，交易金額從前年101億元，滑落到去年54億元，近乎腰斬，不過在低總價帶支撐下，仍有部分物件出現超高搶標盛況，尤其前5名最多人投標的案件，多具備「低總價、無土地持分」的特色。

透明房訊統計高雄法拍市場，2024年共有984件拍定案件、101億元的交易金額，2025年出現大幅衰退，件數剩794件，跌幅約19.3%，交易金額剩51億元，近乎腰斬。

寬頻房訊統計，2025年高雄最多人搶標的法拍案件前5名，冠軍是位於前鎮漁港東二路的透天厝，底價95萬元，最終44人投標，得標價衝到360萬元，加價2.7倍。第二名同樣在前鎮漁港生活圈，底價140萬元，吸引39人競逐，得標價461.9999萬元，前5名中有4件都是透天但「無土地持分」。

▲2025高雄最多人搶標的法拍案件TOP5。資料來源：寬頻房訊。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，在貸款緊縮的氛圍下，法拍案「便宜就是王道」，熱門案因為總價低，投資人多不必靠銀行貸款就能進場，資金壓力小；若土地屬國有，後續仍可協調承租，降低購屋成本。

前5名得標價破千萬的拍定案件，僅大樓「永樂」，寬頻房訊發言人徐華辰表示，該案為南部知名連鎖咖啡集團「黑浮」，負責人名下位於高雄美術館特區的自住房產，因清償票款強制執行遭到法拍，最後由自然人加價642.2萬元，以2899萬元得標，甚至比二拍底價2816萬元還高，出現成交價破上拍的罕見情況，最終得標價已與區域行情相差不多。

徐華辰表示，高雄呈現「新案變少、舊案滾動」的狀態，在貸款審查更嚴、承作法拍銀行變少的情況下，成交時間被迫拉長，許多物件從原本二拍可出清，延後到三拍、甚至更後面才有買方接手，成交率也同步走弱。

