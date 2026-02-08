亞昕500億重壓中台灣　姚連地：台中房價被低估

▲上櫃建商亞昕集團（5213）今表示，2026年將進入「推案大爆發期」且重壓中台灣，亞昕總裁姚連地認為台中房價被低估了。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025房市低谷即將迎來曙光？上櫃建商亞昕集團（5213）今表示，2026年將進入「推案大爆發期」，全台新推案力道驚人，若加計持續銷售之個案，整體推案能量上看500億元。尤其是台中具備強勁的人口紅利與產業基礎，是集團戰略佈局的重中之重，推案鎖定中台灣。

亞昕集團（5213）總裁姚連地6日表示：「隨著觀望氣氛消除，國內房市預計最快第2季起交易回溫，2026年推案重壓台中，有超過500億元的案量已經準備好了，在2019年時來到台中推案，根據台中具備強勁的人口紅利與產業基礎，包含台積電與供應鏈接連設廠佈局，我認為台中房價被低估了。」

根據亞昕集團佈局方向，目前已確定至少2026年有「水湳文商36」、「西區科博館」及「大里大仁段」等3案將在今年推出，總銷約250億元。另還有14期「亞昕嶼森之嶼」、北屯「大連路都更案」。且據了解，全數個案將走中小坪數方式。

姚連地指出：「台中具備強勁的人口紅利與產業基礎，是集團戰略佈局的重中之重，最大案就是位於水湳經貿園區的『文商36』，總銷破120億元，該案坐擁園區最精華地段，直指國際級頂級豪宅客層，是亞昕展現品牌高度與建築工藝的旗艦代表作。」

▲最大案就是位於水湳經貿園區的「文商36」，總銷破120億元。（圖／記者陳筱惠攝）

而在整體佈局上，同樣具備指標意義的是「大里區大仁段新案」，總銷約55億元，是亞昕集團首度跨出蛋黃區，針對蛋白區精華地段進行的重點佈局。

關於亞昕土地與全台佈局，亞昕集團土地顧問張維珍表示：「亞昕目前在台中已儲備約2萬坪土地庫存，涵蓋水湳、西屯及豐原等熱點。」

張維珍指出：「集團在去年取得的草悟道商圈土地其稀有性不可多得，除了台中的強勁動能，雙北市則以總銷達160億元的『林口中山路案』最受市場矚目。」另外，亞昕針對馬來西亞市場馬六甲推出的「亞昕鉑昕國際酒店暨酒店式公寓」銷售已突破7成，未來鉑昕酒店旁將打造高級豪墅，總銷逾70億元。

針對未來的營收能見度，姚連地展現強大信心。今年預計有「亞昕敦南」、「昕銀座」、「亞昕一緻」與「森中央」等指標建案陸續完工入帳，總銷合計在150~160億元，將為集團挹注豐沛的營運動能。

姚連地強調，亞昕手中儲備的案源極其豐富，自建與合建案累積的總能量龐大，堅持精準選址與優化產品規劃，集團已步入穩健成長的收割期。

