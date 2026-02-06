「土方之亂」成最大痛點　高雄「推案王」：市場沒有好消息

▲城揚建設向來有「推案王」之稱，董事長楊振宗致詞時表示，不動產這1年半幾乎沒有什麼利多，聽到的多半都是壞消息。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市利空不斷，去年高雄房市明顯降溫，其中「土方之亂」成為建商共同的營建痛點。高雄「推案王」城揚建設集團與上市公司華友聯開發，不約而同選在6日舉辦尾牙，談到市場困境時，焦點都指向土方去化卡關與營建成本壓力。

高雄自去年9月「美濃大峽谷」事件後，土方議題一路延燒，至今已逾5個月。之前工地挖出的土方必須從工地A點，先運至暫置的土石方資源堆置場B點，再送往最終處理場C點，清運費用飆漲甚至引發高雄工地全面停工。

城揚建設向來有「推案王」之稱，6日舉行感恩旺年晚宴，席開68桌，董事長楊振宗致詞時表示，自2024年9月第七波信用管制上路至今已超過一年半，限貸政策讓市場資金明顯吃緊，「不動產這1年半幾乎沒有什麼利多，聽到的多半都是壞消息」，市場已正式進入盤整修正階段。

去年城揚銷售個案包括「耀美術」、「城揚TwinS」、「陽明第一廳」、「保泰一品」、「美術1808」、「美廳苑」、「KS1」、「登豐29」、「綠廳院」等，楊振宗直言，去年以保住300億元營收為主軸，已努力順利完工交屋一半以上。

展望2026年，楊振宗坦言，市場景氣進入盤整修正階段，房貸政策、信用管制的調整、土方的解套，都將持續影響房市表現，預估仍需半年方有緩和的趨勢。

城揚建設總經理許承凱透露，受土方之亂影響，城揚去年不少工地施工進度順延。今年預計有十全A、中山、裕誠A、文川A、德惠、文守、英明、正忠、南三等9案將動工，總銷金額未定，並呼籲政府加速通過《高雄市營建工程剩餘土石方管理自治條例》，並同步增加C點配置，透過制度面打通去化管道，才能平抑近年暴漲的營建成本，讓施工回到可預期的正常運作。

▲華友聯開發董事長陸炤廷表示，在高雄市政府協助下，土方問題已逐步緩解，但營建成本上升已是不可逆趨勢。（圖／記者張雅雲攝）

華友聯開發董事長陸炤廷同樣在6日旺年會提到土方議題，現場席開約80桌。陸炤廷表示，在高雄市政府協助下，土方問題已逐步緩解，但營建成本上升已是不可逆趨勢，在成本高檔與市場盤整的環境下，工期、現金流與推案節奏成為關鍵。

陸炤廷提到，2025年受信用管制與資金排撥影響，房市承壓，去年全年營收38.91億元。展望今年，華友聯左營「NeXT21」及小港「Power City」2筆完工成屋可望入帳，合計成屋銷售金額約38億元。同時規劃處分桃園楊梅工業土地，基地約9000坪、分割為5筆，預計以每坪約23萬元出售，換算總銷售金額約21億元，可望增添現金水位。

而今年推案計畫，陸炤廷指出，華友聯預計在高雄華鳳特區推出302戶住宅、總銷約38億元，目標第4季預售；台南高鐵特區規劃222戶、總銷約45億元，預計第4季或2027年第1季推出；台南86特區大山段486地號則規劃157戶、總銷約26億元，同樣預計第4季或明年第1季預售。

