「沒房叫阿姨、有房叫媽媽」吵翻天　專家點出關鍵

▲看房示意圖。（圖／CFP）

記者葉國吏／綜合報導

網路近日再度掀起經典論戰，有人丟出一句狠話：「女婿跟丈母娘的距離，只差一間房！沒房叫阿姨，有房叫媽媽！」認為與其抱怨房價高，不如認真存頭期款比較實在，沒想到這番話瞬間引爆怒火，兩派網友再度為「買房是不是結婚門票」吵翻天。對此有專家點出關鍵。

臉書粉專「賣厝阿明 知識+」分享貼文，表示支持者直言，買房象徵責任感與穩定能力，「至少代表你準備好成家，不會讓老婆小孩漂泊租屋」。但反對聲浪更猛烈，痛批感情被物質綁架，「所以愛的是房子不是人嗎？離婚後是不是又要改口叫阿姨？」不少人更列出結婚現實清單，從頭期款、聘金、婚宴到孝親費，直呼根本像簽下一輩子的財務合約。

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▲示意圖，與本文無關。（圖／記者項瀚攝）

會吵成這樣，關鍵在房價高到讓年輕人喘不過氣。對長輩來說，有房是安全感、能力證明與面子象徵；對年輕世代卻像一道人生關卡，過不了就彷彿在感情裡直接被判出局。夾在中間的女生同樣壓力山大，一邊是父母的現實考量，一邊是想和伴侶一起打拚的理想。

討論串裡也出現過來人心酸分享，曾因沒房被看不起，等真的買房成功，卻發現自己也開始用同樣標準衡量他人，形成殘酷循環。也有人選擇走不同路，一起存錢買房、雙方家長協助，甚至乾脆不把房子當人生目標。

這場「有房才能叫媽」的戰爭年年重演，沒有標準答案，卻真實反映出世代價值衝突與高房價下的無力感。