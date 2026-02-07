ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

LOPIA想衝新竹展店卻卡關！總經理曝「1難點」：一直找不到

▲Lalaport Lopia。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Lalaport Lopia。（圖／記者蔡惠如攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日系超市「LOPIA」近幾年在台積極佈局，受到台人好評，其中，新竹人更是狂敲碗求展店。對此，LOPIA台灣總經理水元仁志6日發文「獨自碎念」，坦言團隊開完幹部會議後，現在最想展店的區域就是「新竹地區」，只要有合適候選地點就想立刻開，但現實是「一直找不到適合的物件」，讓期待已久的新竹人看了又急又心癢。

水元仁志在文中把條件講得很直白，至少需要基地面積300坪以上；如果是路面店，停車位也得有一定規模，因此才特別難找。他也提到目前幾乎沒收到商業設施合作邀請，感嘆可能大家業績都很好，「明明那麼希望能早點進駐『新竹地區』，明明有那麼多朋友在等我們……難道，LOPIA真的還無法在新竹實現嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文釣出高虹安「新竹見！」

貼文一出，釣出新竹市長高虹安，「關於 300 坪以上 的選址需求，我會請市府相關局處主動聯繫了解細節。我們非常歡迎 LOPIA 進駐新竹，讓我們一起把這份『不可能』變成『好期待』！新竹見！」

新竹縣議員林碩彥則表示，「看到您在找地，我心中一個理想的地點是竹北家樂福原址『302新竹縣竹北市光明六路89號』，這裡在竹北核心區，面積超過 300 坪且停車位現成，完全符合您的條件。這裡的居民消費力強，對食材也非常講究。身為在地議員，我會全力協助行政流程的協調對接，非常期待 LOPIA 進駐竹北！」

新竹縣、市人嗨留言「搶LOPIA」

底下留言則瞬間變成「新竹選址提案大會」，有人推新竹火車站的晶品城，說人流穩定、樓上有停車場，對竹南、頭份的人也方便；也有人點名火車站前舊SOGO、竹北高鐵站前的6+Plaza等物件，還有人喊「竹北遠百最好」，認為樓上仍有空間可規劃。

還有人則推薦牛埔東路一帶的大空地，強調鄰近交流道，南來北往都順。也有網友補充，與其只看市中心，不如往竹北外圍、新埔、芎林找空地，租金可能更友善、開車距離也不遠。

在 Threads 查看

關鍵字：LOPIA新竹展店選址高虹安水元仁志

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陸敬民／愈罰愈賣？　夾層成預售行銷工具、罰鍰變成本

每隔一段時間，公平交易委員會便會公布一批不動產廣告裁罰名單，其中「建案施作夾層」幾乎年年上榜，成為裁罰名單中的常見項目。相關案件遍布全台，罰鍰金額動輒數十萬元，甚至上百萬元，市場亂象反而逐漸演變為預售屋市場中一種難以撼動的結構性問題。

2小時前

同個社區「房仲、代銷賣房」每坪差15萬！內行曝可能原因

買房可說是人生大事，而在購屋過程中，價格往往是很多人首要考量的因素。近日有一名女網友發文表示，她最近因為有自住需求，於是開始關注房市，但她卻意外發現，同一個社區內，建商代銷開出的價格，竟然比房仲轉售的價格高出許多，讓她相當困惑。對此，信義房屋專家認為，如果房仲是賣轉售戶的話，也可能是因為這幾年房價漲比較多，所以雙方賣的價格才有落差。

7小時前

LOPIA想衝新竹展店卻卡關！總經理曝「1難點」：一直找不到

日系超市「LOPIA」近幾年在台積極佈局，受到台人好評，其中，新竹人更是狂敲碗求展店。對此，LOPIA台灣總經理水元仁志6日發文「獨自碎念」，坦言團隊開完幹部會議後，現在最想展店的區域就是「新竹地區」，只要有合適候選地點就想立刻開，但現實是「一直找不到適合的物件」，讓期待已久的新竹人看了又急又心癢。

8小時前

一表看海線8年房價走勢　市場認：恐回檔2字頭

近年推案量大、交屋潮湧現的台中港新市鎮中心，頻頻被點名為房市修正的潛在重災區。不過若回顧近年預售屋價格走勢，仍可發現該區房價自早期的1字頭一路站上3字頭，漲勢其實不容小覷。

9小時前

「別再說房地產只漲不跌」　投資客吐買進海線10年心聲

「每個自住客心中都有一名投資客！」台中一名小資族在房地產打滾10年的自白，跟著她的投資軌跡，也縮影了台中海線從一片荒蕪到建商插旗的劇烈變遷。現在，她將資金抽離房市前進股市，不動產只漲不跌的神話破滅。

9小時前

「南京龍江公辦都更」簽約！　蓋複合型社宅2031完工

台北市「南京龍江公辦都更案」日前已經完成簽約，據了解該案預計規劃地上21層地下4層、結合醫療教育等設施的大樓，投資金額約34.06億元，目標完工時間是2031年。

22小時前

「土方之亂」成最大痛點　高雄「推案王」：市場沒有好消息

房市利空不斷，去年高雄房市明顯降溫，其中「土方之亂」成為建商共同的營建痛點。高雄「推案王」城揚建設集團與上市公司華友聯開發，不約而同選在6日舉辦尾牙，談到市場困境時，焦點都指向土方去化卡關與營建成本壓力。

22小時前

2976坪大基地！嘉市民族國小西側二期公辦都招商　大咖建商來了

嘉義市東區垂楊商圈發展成熟，市府日前釋出民族國小西側第二期公辦都市更新基地，坐落於核心精華地段，基地總面積約2,976坪，規模更是第一期的兩倍，預估整體投資金額可超過新台幣50億元，是嘉義市中心近年最大規模的招商指標案。

23小時前

不必與建商分容積！內政部修法推「自主都更」　一條龍服務來了

政府今年將擴大推動自主都市更新政策，內政部規劃修正《都市更新條例》，未來民眾可委託全案管理機構，統籌辦理自主都更相關事宜。內政部預計3月完成政策研討會，4月將修正草案送部務會報通過後，報請行政院核定，再送立法院審議。

23小時前

台北老公寓「單價打6折」沒人要？　專家曝殘酷現實面

北市房價讓許多人望塵莫及；然而，最新數據顯示，即便老公寓具備低單價、高實坪優勢，在房價修正期卻跌得最慘。房產專家何世昌指出，公寓單價僅大樓6折，仍難擋「口嫌體正直」的購屋趨勢，大樓因生活機能完備，房價支撐力明顯更強。

2/6 17:56

微博之夜／章若楠、古力娜扎當眾慘跌　王安宇在旁一直護著她

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

「石化寒冬」來了？大廠裁員剩6..

內政部拚修法　降低住戶都更門檻

大S離世1年「信義豪宅還在名下..

台北老公寓「單價打6折」沒人要..

「家樂福」3字將走入歷史　起家..

北投的新焦點「復興崗」不是天母..

「房仲、代銷賣房」有價差！內行..

資金「去實轉虛」　估價師：房市..

「別再說房地產只漲不跌」　投資..

狂銷「AI軟體」爆雷　60名室..

ETtoday房產雲

最新新聞more

陸敬民／愈罰愈賣？　夾層成預售..

「房仲、代銷賣房」有價差！內行..

LOPIA「想衝新竹開店」！總..

一表看海線8年房價走勢　市場認..

「別再說房地產只漲不跌」　投資..

南京龍江公辦都更簽約　2031..

「土方之亂」成最大痛點　高雄「..

2976坪大基地！嘉市民族國小..

內政部拚修法　降低住戶都更門檻

台北老公寓「單價打6折」沒人要..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366