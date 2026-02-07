LOPIA想衝新竹展店卻卡關！總經理曝「1難點」：一直找不到

▲Lalaport Lopia。（圖／記者蔡惠如攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日系超市「LOPIA」近幾年在台積極佈局，受到台人好評，其中，新竹人更是狂敲碗求展店。對此，LOPIA台灣總經理水元仁志6日發文「獨自碎念」，坦言團隊開完幹部會議後，現在最想展店的區域就是「新竹地區」，只要有合適候選地點就想立刻開，但現實是「一直找不到適合的物件」，讓期待已久的新竹人看了又急又心癢。

水元仁志在文中把條件講得很直白，至少需要基地面積300坪以上；如果是路面店，停車位也得有一定規模，因此才特別難找。他也提到目前幾乎沒收到商業設施合作邀請，感嘆可能大家業績都很好，「明明那麼希望能早點進駐『新竹地區』，明明有那麼多朋友在等我們……難道，LOPIA真的還無法在新竹實現嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文釣出高虹安「新竹見！」

貼文一出，釣出新竹市長高虹安，「關於 300 坪以上 的選址需求，我會請市府相關局處主動聯繫了解細節。我們非常歡迎 LOPIA 進駐新竹，讓我們一起把這份『不可能』變成『好期待』！新竹見！」

新竹縣議員林碩彥則表示，「看到您在找地，我心中一個理想的地點是竹北家樂福原址『302新竹縣竹北市光明六路89號』，這裡在竹北核心區，面積超過 300 坪且停車位現成，完全符合您的條件。這裡的居民消費力強，對食材也非常講究。身為在地議員，我會全力協助行政流程的協調對接，非常期待 LOPIA 進駐竹北！」

新竹縣、市人嗨留言「搶LOPIA」

底下留言則瞬間變成「新竹選址提案大會」，有人推新竹火車站的晶品城，說人流穩定、樓上有停車場，對竹南、頭份的人也方便；也有人點名火車站前舊SOGO、竹北高鐵站前的6+Plaza等物件，還有人喊「竹北遠百最好」，認為樓上仍有空間可規劃。

還有人則推薦牛埔東路一帶的大空地，強調鄰近交流道，南來北往都順。也有網友補充，與其只看市中心，不如往竹北外圍、新埔、芎林找空地，租金可能更友善、開車距離也不遠。