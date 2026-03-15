砸245萬買有房子的地　大馬男付完錢苦等10多年報警了

▲受害者透過支票與現金完成所有付款，但拖了10多年，對方都沒有辦理手續。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名55歲男子10多年前購買一處果園地，費用為30.7萬令吉（約新台幣245萬元），但沒想到付清款項至今尚未完成土地過戶手續，讓他決定前往警局報案求助。

砸百萬買果園 有房子也有榴槤樹

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星洲網報導，這起案件起初要追溯至2013年，身為自僱人士的受害者當時被提議進行土地交易，項目是面積約1.59畝的果園地，園內不只有現成的房屋與建築物，還種植多棵榴槤樹。

受害者後來接受這筆交易，並在2013年4月24日至2014年8月20日期間，陸續透過支票與現金完成所有付款。

拖了10多年 對方至今未辦理手續

然而對方在拿到錢之後，卻從未按照土地買賣程序前往縣土地局辦理正式土地過戶手續，至今拖了10多年。最終，受害人前往警局報案尋求協助。

警方朝詐騙調查 嫌最重判關10年

東甲警區主任羅斯蘭指出，目前已援引刑事法典第420條文（詐騙）展開調查，一旦罪成，嫌犯可被判監禁高達10年、罰款及鞭笞。警方也呼籲，進行房地產交易務必通過正規管道，並事先向相關單位查核資料，多關注警方商業罪案調查組在各大社群媒體所發布的資訊，掌握瞭解最新的詐騙手法，若不慎受騙應立即進行通報。