網紅帶頭買日本老屋！日作家曝「隱藏版地雷」勸退　住戶欲哭無淚

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」近日發文談到，許多台灣人熱衷赴日購買極便宜的老房，卻忽視了背後潛藏的巨大風險，他也舉出去年大分縣的慘例，呼籲民眾切勿盲目模仿網紅的購屋行為。

歐吉桑在文中提到，日本大分縣去年發生大規模火災，當時約200間房屋遭祝融燒毀，部分災民因房屋不符現行法規，而無法投保火災保險，事後求助無門，僅能依靠政府微薄的補助金度日，而這正是日本人不願購買超便宜房屋的關鍵原因。

建築基準法越改越嚴 老舊房屋恐淪「保險邊緣人」

歐吉桑直言，許多鄉下老房由於興建年代久遠，雖然當時合法，但隨著日本「建築基準法」規則日益嚴格，這些房產已不符合現行規範。這導致屋主並非「不想投保」，而是因為不符法規而「無法投保」。

此外，鄉下老房多以木材建造，冬季火災風險極高，即便成功投保，也會因老房剩餘價值極低，領到的保險金根本不足以恢復生活，讓買主陷入進退兩難的僵局。

務必選對仲介！ 避開網紅流量陷阱

儘管目前是購買日本房產的好時機；但歐吉桑認為，一般大眾與網紅的立場截然不同。網紅可以將買房體驗轉化為收入來源並申報折舊，但一般人若盲目模仿恐承擔巨大財務風險。

他建議，若有意購屋者，務必尋找可信任、且願意誠實告知隱患與風險的仲介業者，而非單看房價便宜就衝動入坑。

網酸：台灣人被話術包裝 未來恐淪為「慘」字

貼文曝光後引發大批網友討論，不少人對目前網紅帶起的購屋熱潮感到擔憂，「無法保險+1」、「買了可能還不一定能夠改建」、「謝謝您願意分享正確的買房見識」、「最真實的建議，一戶建距離很近很容易連著燃燒。網紅早就賺一波流量了」、「我正憂心某版主用話術包裝，帶台灣人買了不少大阪鄉下老房子，未來堪憂啊」。

針對海外置產趨勢，地政專家也提醒，日本房地產市場稅務複雜，且後續維護成本極高。除了法規變動導致的保險問題，未來若欲處分資產，還可能面臨難以轉手的困境。投資前應多方打聽當地法規，並實地考察周邊環境，確保資產的安全與保值性。