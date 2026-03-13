80歲母「搬回老家」被趕走！提告卻敗訴　她3點勸世：要留後路

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者周亭瑋／綜合報導

一名80多歲老婦人因丈夫生前將房產登記在次子名下，原以為能依約住到終老；未料，她短暫搬離後竟遭兒媳拒於門外並對簿公堂，最終法院判決她敗訴定讞。對此，退休理財顧問「R姐」廖嘉紅不禁感嘆，法律不看人情只看權利登記，長輩應建立「三層防線」保護資產，切勿將安全感建立在「孩子應該不會」的心理預期上。

房間幫我留著遭拒！8旬母回不去老家 法庭廝殺慘敗3關鍵曝

[廣告]請繼續往下閱讀...

廖嘉紅近日發文分享，一起令人鼻酸的法律案件。80多歲的楊媽媽先前短暫搬離老家調養，怎料重返居住30年的房子後，卻發現鎖頭已換，甚至被要求搬走；更心酸的是，最終法院判決母親敗訴確定。

「住到終老」沒白紙黑字 法院：是孝心非義務

R姐指出，這並非「不孝判決」，而是法律與人情的界線。法院認定敗訴的核心原因有三：首先，當年丈夫交代的「住到終老」僅為家人間的口頭說法，缺乏法律證據，法院認定孩子讓父母居住是基於「孝心」而非「法律義務」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

其次，當長輩暫時搬至養護中心或孩子家時，若未書面聲明「保留房間」，法律上極易被認定為雙方已合意結束「借住」關係。

最令楊媽媽絕望的是，該房產已被轉移至媳婦名下。R姐直言，即便兒子當初有心讓母親居住，但在產權移轉後，法律上兒子也未必擁有處分權。

R姐建議：三層防線守護老後安全感

此案痛點在於，長輩常有「孩子不會這樣對我」、「住久了就有權利」以及「孝道能對抗產權」等迷思，但法律在實務運作上，只看權利是否有被正式登記或寫下來。

為了避免類似悲劇重演，R姐建議，長輩應建立「三層防線」：第一，不要過早交出房產所有權，留在名下才有掌控權。第二，若真要提早過戶，應採用「附負擔贈與」並辦理公證與預告登記，防止房產被任意變賣或贈與。第三，永遠要為自己留一條退路，不要將晚年的安全感，完全寄託在「他應該不會」這四個字上。

針對高齡化社會的財產糾紛，法界人士提醒，贈與房產予子女時可附加「居住權」條款，或利用信託制度確保房產用途。長輩在展現對子女愛的同時，務必先照顧好自己的基本生活需求，才能避免在法律與親情的夾縫中失去安身立命之所。