嚴冬風暴重創房市需求　美國房貸申請量一周跌近9％

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

嚴冬風暴近日橫掃美國多數地區，對房貸市場造成明顯衝擊。根據美國房貸銀行協會（MBA）最新數據，在風暴過後的一周內，潛在購屋族多選擇待在家中觀望，加上房貸利率變動幅度有限，未能有效刺激再融資需求，整體申請量明顯下滑。

全美房貸申請量減少

MBA公布的經季節調整指數顯示，1月底全美房貸申請總量較前一周減少8.9%。這項數據已納入馬丁．路德．金恩紀念日的假期調整因素。30年期固定利率房貸方面，符合貸款上限、金額不超過832,750美元的平均合約利率，由6.24%小幅降至6.21%，不過點數由0.55升至0.56，包含20%頭期款條件下的相關費用。

再融資年比增逾100％

即便利率略降，再融資申請量仍較前一周減少5%，但與去年同期相比仍大增117%，主因是去年同期利率仍在7%以上。再融資在整體房貸活動中的占比，則由前一周的56.2%上升至57.1%。

購屋貸款申請的跌幅更為明顯，周減14%，僅較去年同期增加4%。MBA副總裁兼副首席經濟學家喬坎（Joel Kan）指出，冬季風暴「Fern」導致多地被大雪封鎖，明顯抑制看屋與購屋活動，「購屋貸款年增幅度是自2025年4月以來最疲弱的一次」。

房貸利率再上升

進入2月第一周後，房貸利率再度小幅走高。根據另一項由《Mortgage News Daily》編制的指數，利率升至近兩周高點，但整體波動仍相當有限。市場人士分析，利率回升主要反映製造業數據優於預期，帶動整體利率環境略為轉強。