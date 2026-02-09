上海出手救房市！核心區「老破小」納入政府收購名單

▲上海啟動中古屋收購試點，鎖定核心區「老屋、小坪數」，改作保障性租屋。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

為提振房市信心，上海近日正式啟動首批中古屋收購作業，鎖定核心區的小坪數住宅，未來將轉作保障性租賃住宅，優先提供青年族群與新市民租住。專家指出，此次政策短期內對成交量拉抬有限，但有助於穩定市場預期。

綜合媒體報導，本次政策試點範圍涵蓋浦東新區、靜安區及徐匯區，由各區公租房公司負責收購，中國建設銀行提供相關金融支持。收購後的房源，主要用於滿足新市民、青年人及應屆大學畢業生的租屋需求。

在收儲條件上，各區皆以中小坪數為主，且須具備地段佳、產權明確、屋主換屋意願高等條件，較有機會優先納入。以浦東新區為例，收購重點放在內環內、2000年前完工、單戶建築面積70平方公尺以下、總價不超過人民幣400萬元的住宅。

此次上海採取「政府主導、市場運作、自願參與」的模式，在核心地段針對俗稱「老破小」的中古屋進行收購，並轉為保租房，被市場視為較具針對性的調控手段。

《21世紀經濟報導》分析指出，收購價格是否能貼近屋主心理預期，將成為政策能否順利推動的關鍵因素。

同策研究院聯席主席宋紅衛指出，上海先行以區域試點方式推動中古屋收購，規模勢必受限，對全市交易量影響不大，但有助於強化市場對穩樓市政策的信心。

《國際金融報》引述中原地產首席分析師張大偉說法指出，政策影響力取決於收儲數量，若僅數十或數百套，對市場效果有限；若達數千套，才可能產生一定影響，上萬套則可能明顯改變市場結構。

上海中原地產資深分析師盧文曦則強調，資金來源與銀行支持力道至關重要，雖然目前僅表態「支撐」，但對提升市場流通性仍具正面效果。

58安居客研究院預估，若收購資金規模可達年度成交金額的一成，在系統性收購推動下，將對上海老舊與小坪數存量住宅的去化產生關鍵助力。