浴室黴菌怎麼清？專家大推「2日用品」：比漂白水有效

▲浴室潮濕容易滋生黴菌，對身體健康有危害。（示意圖／unsplash）

記者王麗琴／綜合報導

浴室是家中最容易長黴菌的地方，即便天天刷洗浴室，浴缸、漱洗台、磁磚縫隙仍會冒出「頑固黴菌」，對健康帶來危害。對此，物業維護專家建議，可用3%的過氧化氫，也就是市售的醫用雙氧水來清潔，操作十分很簡單，只需將過氧化氫塗在長黴菌的地方，靜置10到15分鐘，再用較硬的刷子刷洗即可消除；而衣物增白產品「氧系漂白粉」同樣有效，操作方式亦相同。

雙氧水可除黴

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根據《鏡報》報導，對於浴室滋生的黴菌，一般人習慣用白醋、漂白水來清潔，但屋頂工程公司Best Roofers創辦人、物業維護專家莫里西（Alex Morrissey）則建議，使用3%的過氧化氫（即雙氧水）更安全有效，原因在於過氧化氫是一種天然漂白劑，能有效破壞黴菌在磁磚等硬質表面的細胞結構，但濃度比漂白水低，味道較不刺鼻，使用上相對安全。

3步驟消滅黴菌

莫里西表示，將濃度3%的過氧化氫塗在長黴菌的隙縫中，靜置約莫10至15分鐘，再使用硬尼龍刷刷洗，接著用清水沖乾淨，黴菌就會消失；若面對的是較頑固的黴菌，則可將小蘇打粉與3%過氧化氫調成糊狀，塗抹在黴菌處，靜置10分鐘再刷，必要時重複操作，直到灰色或黑色的污漬消失。

家居清潔專家、Daily Poppins網站的清潔專家貝爾曼（Nigel Bearman）也稱讚，過氧化氫是除霉「最有效的」漂白劑，因為漂白水只能漂白表面，無法深入多孔填縫劑，黴菌容易再生。他提醒，使用過氧化氫除黴前的準備工作很重要，建議先去除表面水分與肥皂膜，可用溫水加入少許洗碗精清潔，再擦乾後再用過氧化氫清潔，效果會更好。

除了過氧化氫外，清潔公司Vapor Clean LTD創辦人基特（Lee Keat）也分享，衣物增白產品「氧系漂白粉」也能作為黴菌清除劑，將氧系漂白粉調成糊狀，塗抹在瓷磚縫隙中，可以分解有機污漬，而且沒有漂白水的刺鼻氣味，塗抹後靜置15分鐘再刷洗，沖乾淨即可消滅黴菌。