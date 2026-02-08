大統五福店公告2月底熄燈　3月拆屋還地

▲大統百貨五福店確定於2月28日熄燈，3月初拆屋還地。（圖／記者張雅雲攝）

記者詹宜軒／綜合報導

高雄市知名商圈地標之一的大統五福店，因土地租約期滿，宣布將於2月28日結束現階段營運。大統集團表示，該店自民國64年開幕以來，承載南台灣多代人的城市記憶與商業發展，曾是南台灣繁華地標之一，滿足消費者對國際進口商品的購物需求。

大統五福店在民國84年經歷祝融事件及高雄捷運施工對商圈的衝擊，營運面臨重大挑戰。民國95年，在高雄市政府支持下，商圈進行大規模改建，將原10層樓建物拆除並改造為地下1層至地上3層的複合式餐飲與娛樂場域，持續扮演商圈的重要角色。

隨著租約到期，現址建物將於3月初開始拆除作業並還原為平面土地。大統集團指出，這象徵一段城市記憶的結束，但也為未來發展開啟新的篇章。集團看好高雄近年「演唱會經濟」、亞灣區發展及中央公園周邊活動場域的串聯，帶動商圈熱度回升，並計劃導入更多元、創新的服務型態，推進更符合城市需求的新定位。

此外，大統集團將持續深化零售與商業空間開發，結合大樂量販及大統地產的資源優勢，推動鄰近五福路地段的大立商圈二館開發，打造符合在地客與觀光客需求的購物、生活與休閒空間，延續深耕地方、共榮城市的責任，與高雄城市發展共同前行。

▼大統集團公告。（圖／翻攝自大統集團官網）