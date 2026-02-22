ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

土城擊敗淡水！　購屋「最熱一條街」前3季申貸1126筆居冠

▲▼ 土城區莊園街 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲土城區莊園街奪下2025年前3季交易最熱門路段。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

淡水區過去經常拿下新北交易最熱門路段，但2025年前3季則由土城區莊園街奪冠，共有多達1126筆房貸申貸件數，平均鑑估房價為1462萬元。另外亞軍、季軍分別為淡水新市一路一段、林口文化三路一段。

台灣房屋集團根據金融聯徵中心房貸資料，統計2025年前3季新北前10大熱門交易路段，其中最熱門路段為土城區莊園街1126筆奪冠，平均鑑估房價為1462萬元。

第二名為淡水區「新市一路一段」427筆，平均鑑估房價為1126萬元；第三則為林口區「文化三路一段」239筆，前三名的路段鑑估值都在2千萬以內。

▲▼ 2025年前3季新北熱門交易路段前10名 。（AI協作圖／資料來源：台灣房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，土城莊園街交易量最多，主要是因有「金城舞世界花園」大批交屋潮帶動，該社區位於土城暫緩重劃區內，基地面積高達6千坪、共1600多戶，去年成交單價多落在5、6字頭，少部分戶別因為帶有精緻裝潢、家電出售，單價甚至站上7字頭。

此外，淡水區與林口區同樣表現不俗，前10名中分別都有兩個路段進榜。淡水區新市一路一段、濱海路一段，位於沙崙和淡海新市鎮，屋齡輕的大型社區多，平均鑑估房價僅約1126~1364萬元，是榜單中總價相對平易近人的路段。

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示：「淡海新市鎮目前有2大新成屋社區，還有不小待售量體，分別為沙崙路二段的『名軒海樂地』以及新市五路三段的『海洋都心3期』，合計近約2000戶，但隨淡江大橋即將通車，利多在即，估2026年會繳出不錯的去化成績。」

林口區則由文化三路一、二段雙雙進榜，平均鑑估房價落在1899~2382萬元間。

台灣房屋林口A9加盟店店東周起帆表示：「文化三路近A9林口站，是林口成熟商圈，受惠於機場捷運、商場、國際學校進駐、媒體園區、AI產業聚落帶動，此外林口輕軌被列為優先推動路網，諸多建設吸引北市輕移民跨區置產，醫生和科技業的客層密度也越來越高。」

關鍵字：土城莊園街淡水新市一路一段林口文化三路一段最熱門路段台灣房屋

【川普又點名台灣】回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

