土城擊敗淡水！　購屋「最熱一條街」前3季申貸1126筆居冠

▲土城區莊園街奪下2025年前3季交易最熱門路段。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

淡水區過去經常拿下新北交易最熱門路段，但2025年前3季則由土城區莊園街奪冠，共有多達1126筆房貸申貸件數，平均鑑估房價為1462萬元。另外亞軍、季軍分別為淡水新市一路一段、林口文化三路一段。

台灣房屋集團根據金融聯徵中心房貸資料，統計2025年前3季新北前10大熱門交易路段，其中最熱門路段為土城區莊園街1126筆奪冠，平均鑑估房價為1462萬元。

第二名為淡水區「新市一路一段」427筆，平均鑑估房價為1126萬元；第三則為林口區「文化三路一段」239筆，前三名的路段鑑估值都在2千萬以內。

▲2025年前3季新北熱門交易路段前10名。（AI協作圖／資料來源：台灣房屋，記者項瀚製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，土城莊園街交易量最多，主要是因有「金城舞世界花園」大批交屋潮帶動，該社區位於土城暫緩重劃區內，基地面積高達6千坪、共1600多戶，去年成交單價多落在5、6字頭，少部分戶別因為帶有精緻裝潢、家電出售，單價甚至站上7字頭。

此外，淡水區與林口區同樣表現不俗，前10名中分別都有兩個路段進榜。淡水區新市一路一段、濱海路一段，位於沙崙和淡海新市鎮，屋齡輕的大型社區多，平均鑑估房價僅約1126~1364萬元，是榜單中總價相對平易近人的路段。

東森房屋淡水新市鎮加盟店東沈雅純表示：「淡海新市鎮目前有2大新成屋社區，還有不小待售量體，分別為沙崙路二段的『名軒海樂地』以及新市五路三段的『海洋都心3期』，合計近約2000戶，但隨淡江大橋即將通車，利多在即，估2026年會繳出不錯的去化成績。」

林口區則由文化三路一、二段雙雙進榜，平均鑑估房價落在1899~2382萬元間。

台灣房屋林口A9加盟店店東周起帆表示：「文化三路近A9林口站，是林口成熟商圈，受惠於機場捷運、商場、國際學校進駐、媒體園區、AI產業聚落帶動，此外林口輕軌被列為優先推動路網，諸多建設吸引北市輕移民跨區置產，醫生和科技業的客層密度也越來越高。」

