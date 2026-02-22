不是傳統蛋黃區！　北市「購屋最熱一條街」靠新案交屋勝出

▲2025年台北市最熱門的10大交易路段出列，第一名由南港區興南街奪下。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

2025年台北市最熱門的10大交易路段出列，第一名為南港區興南街，共有513件交易，遠超第二名的木柵路一段296件。房仲表示，興南街地段條件佳，擁公園綠地、學區優勢，距離捷運站也不算太遠，且在大型社區完工交易的挹注下，一舉奪下冠軍寶座。

住商機構統計2025年北市10大熱門路段，南港區興南街以513件交易傲視群雄。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「南港區近年受惠於東區門戶計畫，建設話題不斷，興南街周邊近期有大型指標建案陸續完工交屋，大幅推升了該路段的交易量能。」

中信房屋南港昆陽加盟店長陳柏任表示：「興南街屬於南港頗為核心的地段，位於主要幹道重陽路、南港路二段的中間，周圍公園綠地多、又有學區加持，距離南港車站也不算太遠，生活環境不錯。」

陳柏任表示，興南街新交屋的指標社區包括「擎天森林」，該案基地規模超過1800坪，總戶數達400戶，觀察近期成屋後轉手單價已達115~125萬元行情，預售時購入的消費者獲利出場。





▲台北市2025年10大交易熱門路段。（AI協作圖／資料來源：住商機構，記者項瀚製作，經編輯審核）

位居亞軍的文山區木柵路一段，同樣受惠於區域內新案交屋，以296筆交易突圍。賴志昶表示：「文山區向來是北市著名的文教區，房價相對市中心親民，木柵路一段周邊環境清幽，吸引不少喜愛單純居住環境的自住客群與換屋族進場。」

第三名為信義區吳興街全年交易達262筆。賴志昶表示：「相對於前2名多受新案交屋量體影響，信義區吳興以中古屋市場交易為主，該街雖多為屋齡較高的公寓產品，但因地處信義計畫區邊緣，房價與信義區核心地段相比極具競爭力，深受許多首購族青睞，長期以來交易量均維持高檔。」

