北中南「撿便宜地圖」全公開　地產記者勸：這幾區千萬別當最後一棒！

▲▼ 高雄,楠梓,楠梓漢,高大特區,, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲ETtoday房產中心3位記者點名目前「最值得看」與「該停看聽」的房市區塊 。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

在房市買氣轉冷、建商讓利訊號明顯之際，該不該進場、又該買在哪？最新一集《地產詹哥老實說》邀請ETtoday房產中心3位記者，點名目前「最值得看」與「該停看聽」的房市區塊，並給自住、首購族具體建議。

首先是中部地區，陳筱惠指出：「以成屋來說，近年預售價格率先自74號環線起漲，反而讓74環線內的中古屋出現1~1.5成修正，北屯、太平靠74邊緣地帶，現在3字頭仍有機會買到條件不錯的物件。」

至於預售屋，陳筱惠觀察：「目前市況比成屋更冷，建商開始送車位、送裝修，價格鬆動明顯，建議可往74環外尋找，如沙鹿、大雅等地，部分案子甚至出現總價777萬元的兩房產品，睽違已久的千萬內總價重返市場。」

不過，陳筱惠也提醒：「供給量過大的重劃區，像台中的部分新市鎮、基捷特區，未來交屋潮恐帶來價格壓力，若非工作需求，不宜貿然進場。」

▲▼ 地產詹哥老實說 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲左起：《地產詹哥老實說》主持詹哥、 ETtoday房產中心記者陳筱惠、項瀚、張雅雲。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

再來是南部，張雅雲表示：「高雄仍以產業支撐作為關鍵指標，楠梓高大特區受惠台積電量產、後續擴廠及周邊半導體、電動車產業進駐，人口與就業具實質支撐。」

但她提醒：「預售價格已有個案站上5字頭，自住客反而可留意新成屋市場，目前仍有每坪約35萬元的產品，因土地與成本較早取得，具讓利空間，且付款與配備條件相對友善。」

中古屋方面，張雅雲則看好南高雄前鎮高中、草衙一帶，「這些區域距離夢時代、SKM Park不遠，車程10分鐘可達市中心，10年內中古屋仍有2～3字頭選擇，適合首購族。」

至於南部要小心的區塊，張雅雲提醒：「蛋白區如果沒有產業進駐、人口支撐，景氣反轉時就要特別小心。」

▲▼ 大同新紀元 。（圖／記者項瀚攝）

▲捷運萬大線利多使中和新案繳出亮眼銷售成績。（圖／記者項瀚攝）

最後是雙北地區，項瀚表示：「新北市開發成熟、人口高度飽和，關鍵在捷運是否真的改變生活，目前雙北在建捷運中，萬大線對居住便利性的兌現度最高，短站距即可串聯萬華、中正紀念堂，轉乘紅、綠線。」

項瀚點名：「中和萬大線捷運聯開新案平均成交單價逼近80萬元，且1年就賣出700戶，顯示市場的高度認同，此外該區還能找到4~5字頭的公寓，又兼具改建效益，值得留意。」

台北市部分，項瀚則坦言已全面進入「百萬時代」，但仍可留意北士科新洲美段的非河岸第一排產品，價格基期相對低，長期具空間。

至於要留意的區塊，項瀚點名「供給量過大」、「期待值過高卻難兌現」的區域，以過去淡海新市鎮經驗來說，租金撐不起、空置期長，都是投資與自住族須謹慎評估的風險。

►曹西平生前贈與神操作！　一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

►「園區宅」不是萬靈丹！　名嘴吐實：150萬買北士科「沒賺頭」 

►買房糾紛不減反增　揭密「合約陷阱」：錢丟水裡還告不贏！ 

