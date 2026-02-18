亞昕砸13.8億掃光英才路3C街　最快2027推飯店宅

▲西區英才路整排電腦3C賣場透店，被上櫃建商亞昕以13.8億元買下，成為台中市2025年總價最高的店面交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年，西區英才路整排電腦3C賣場透店，被上櫃建商亞昕以13.8億元買下，成為當年度台中市總價最高的店面交易。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市最貴店面前三名交易，毫無意外由開發商打包。除英才路整批透店外，北屯區中清路與經貿三路口的多間透店，也以13.4億元被有科技背景的鴻旼開發打包帶走。同樣位於北屯區原思夢樂透店，則由寶佳集團耗費11.1億元購入。

3大透店交易有3大共通點，首先是「地坪廣大」，土地面積幾乎都廣達千坪。再來是「商業用地」，3筆總價超過10億元的透店交易，均坐落商業區土地。最後「建商收購」，3筆交易的買家皆為開發商。

亞昕集團董事長姚政岳則表示：「英才路整批透店，位處西區精華地段，土地整合時間性長，2026年將先規劃，朝向高級精緻飯店宅方向前進，快的話有望2027年推案。」

另外，由寶佳機構拿下的北屯區的北屯路原思夢樂也已築起圍籬，預計2025年將進入推案時程。

▲北屯區的北屯路原思夢樂透店，則由寶佳集團耗費11.1億元購入。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「精華地段的商業區土地，由於容積率較高，加上面積廣大，地上建物的屋齡也不低，因此頗具老屋重建的開發效益，故吸引建商砸重金收購。」

尤其上述3間大地坪透店，皆坐落交通便利、商業發達之處，單月租金可望超過50萬元，因此開發商可先賺取每年數百萬元的租金，等到房市景氣回溫後，再規劃推案進軍市場，對業者而言，是進可攻、退可守的資產佈局。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法