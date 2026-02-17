西屯套房總價59萬成交　在地驚：比行情價便宜4倍

▲在排除實登揭露的特殊、親友交易下，由西屯區鄰近「文心櫻花捷運站」的建案「櫻花之市」2樓套房拿下，總價僅59萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市2025年度最便宜建物交易出爐，在排除實登揭露的特殊、親友交易下，由西屯區鄰近「文心櫻花捷運站」的建案「櫻花之市」2樓套房拿下，總價僅59萬元，不過專家認為與市場行情有太大價差，不能算市場行情。

位於西屯區櫻花路的「櫻花之市」社區，屋齡30年，總樓高為6樓，總計470戶，因近文心櫻花捷運站，距離逢甲商圈不遠，對面又是長安國小等優勢，成為低總價、收租投資熱門社區。

2025年初，2樓戶9.09坪套房以總價59萬元賣出，無車位，拆算單價6.46萬元，相較於社區其他同樣物件成交落在250~300萬元來說，有著極大價差。

▲「櫻花之市」土地使用分區為市場用地，因此在30年前時，設計規劃1樓是作為市場使用，不過該市場規劃以沉寂多年，目前1樓空置的不少。（圖／記者陳筱惠攝）

澄岳地政士事務所所長鐘雅馨透露：「通常只要與市場、社區行情相差太大的，都會標註特殊交易、親友交易，不過此筆並未註記，但價差太大，真實情況有待查證。」

不過，該社區也屬於台中少數特殊社區，21世紀不動產資深經理沈政興說：「『櫻花之市』土地使用分區為市場用地，因此在30年前時，設計規劃1樓是作為市場使用，不過該市場規劃以沉寂多年，目前1樓空置的不少。」

沈政興說：「雖然因是市場用地容積不高，整體設計僅6樓，但該地地點好，也多以小坪數，套房、2房產品為主，受到不少投資盤青睞，目前行情落在200~300萬元，單價也都已拉抬至2字頭，因此此筆交易比社區行情便宜4倍，確實意外低廉。」

