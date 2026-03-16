22歲女改住養老院「房租不到1000」一住2年！　模式曝光

▲22歲女子住進養老院，省下房租。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸江西省22歲女子張瑾2023年落腳蘇州後，意外發現一家養老院招募青年志願者，只需每月支付約200人民幣（約新台幣910元）的房租，就能入住原本月租約2000人民幣（約新台幣9100元）的房間。這種以「陪伴換房租」的模式不僅讓她成功擺脫經濟重擔，更在與長者的互動中獲得滿滿的情緒價值。

以陪伴換取低價房租

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荔枝新聞報導，張瑾2023年進入蘇州一家國企上班，當時月薪約5000人民幣（約新台幣2.2萬元），光是房租支出就接近薪水的一半，若是扣掉飯錢與交通費用，幾乎存不了錢。

為了省下房租，她報名參加當地一間養老院招募青年志願者項目，並從數十名報名者中脫穎而出，以200至300人民幣的租金住進養老院約6坪的房間，作為交換，她每季需提供45小時志願服務，包含陪伴、娛樂及教學。

張瑾笑稱，她的任務就是擔任氣氛組組長，主打傾聽、陪伴、情緒價值，還會陪著90多歲的爺爺挑戰數獨。起初張瑾只是抱著嘗試的心態報名，如今2年多過去，她仍繼續住在這裡，當初同時入選的其他報名者早已因婚姻或工作因素陸續搬離。

爺爺燉熱湯暖心回饋

這段跨代同居的關係並非單向付出。張瑾分享，曾有一次生病，養老院一名高齡89歲的爺爺清晨6點就送來熱騰騰的湯，「可能他清晨四五點鐘就開始燉煮了」。

張瑾感性表示，以前會覺得長輩嘮叨，但現在會覺得這是一種關心，「其實在和老人相處的時候，每次碰到我都會像長輩一樣關心我，他們反過來給我情緒價值」。她直言，在職場很難得到讚美，但在養老院，長輩們總是不吝嗇開啟瘋狂誇獎模式，讓她備感溫暖。