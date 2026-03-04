苗栗公設地解編通過！ 總面積約10.79 公頃「地點曝光」

▲苗栗縣2項重大都市計劃變更案有重大進展，成功解編共28處土地，總面積約10.79 公頃 。（圖／苗栗縣政府提供）

記者陳致平／綜合報導

苗栗縣近期2項重大都市計劃變更案有重大進展，「苗栗市公共設施保留地解編」及「廣源造紙竹南廠擴廠」分別獲內政部都市計畫委員會正式審議通過，不僅具體落實縣府「還地於民」的政策承諾，也讓土地重新活化再利用，達成雙贏目標。

苗縣政府指出，針對長期劃設為公共設施保留地、歷經三、四十年無法有效利用的土地，苗栗縣政府工商發展處積極向中央爭取全面檢討，此次成功解編苗栗市共28 處土地，總面積約10.79 公頃，讓沉寂多年的土地得以重新活化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

苗栗縣政府表示，未來土地將調整為約 7.7 公頃住宅區及 1.11 公頃商業區，除可增加居住供給、帶動周邊商業發展外，縣府也將同步透過「公辦市地重劃」方式，開闢兒童遊戲場、廣場、綠地及停車場等公共設施，全面提升整體生活機能與居住品質。

工商發展處提醒相關土地所有權人，後續預計於6月30日前辦理再次公開展覽，請留意公文通知並踴躍表達意見，以保障自身權益。

▲廣源造紙變更範圍 。（圖／苗栗縣政府提供）

另外，「廣源造紙擴廠」投資一案，因該公司既有產能趨於飽和，申請將竹南廠旁約 1.09 公頃土地由農業區變更為工業區，以利擴充產線與升級設備。該案展現企業持續深耕苗栗的決心，也兼顧環境永續與社會責任。

此次擴廠計畫預計投入約 4.83 億元資金，創造75個就業機會，並可串聯竹南科學園區上下游產業鏈，強化地方產業聚落能量。在環境保護方面，廣源造紙將導入高規格三級廢水處理設施，廢水回收率可達80%，並採專管排放方式，嚴格守護周邊農耕環境安全。同時，業者也承諾捐出約30% 土地（約 1,000 坪）作為公園與綠地使用，並負責後續維護管理。

縣長鍾東錦強調，未來將秉持嚴謹審查與行政效率並進的原則，協助企業加速轉型升級，同時落實環境監督與公共利益保障，透過都市計畫合理調整，吸引更多優質產業投資苗栗。