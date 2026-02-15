2萬人搶中央社宅！　2006件「資格不符」遭刷掉



記者陳香菱／綜合報導

國家住都中心8日公開114年度中央社會住宅審核數據，針對外界關注的社宅申請資格及停車場使用情況，強調中央社宅推動過程完全依循《住宅法》及《內政部興辦社會住宅出租辦法》規範。最新統計指出，114年度收到了22,504件申請案，其中有2,006件遭判定不合格。

2,006件申請案未過關 篩選機制嚴謹運作

根據住都中心最新統計指出，114年度中央社宅共開放13處案場，包括萬華安居、延吉好室、自慢藏等，總計收到22,504件申請案，其中有2,006件因所得或財產超標遭判定不合格，不合格率達8.91%。

部分案場如新都安居A及自慢藏（婚育專案社宅），不合格率更高達13%至15.6%。數據顯示，審查機制有效發揮篩選功能，未符資格者一律不予核准，確保社宅資源分配公平。

租期三年一期 續約需再次審查

國家住都中心指出，社宅租賃期限以三年為一期，承租人於租期屆滿前申請續租時，需再次接受資格審查，符合最新所得及財產標準者方可續租。

以林口世大運選手村社宅為例，申請人需符合設籍新北市或有就學、就業需求等條件，並符合所得及財產限制，確保資源分配隨家庭狀況變動而調整。

弱勢戶占比逾五成 落實照顧弱勢家庭

依據《住宅法》第4條規定，中央社宅需保障至少40%比例予經濟或社會弱勢族群。以林口社宅為例，114年度統計顯示弱勢戶占比已超過50%，遠高於法定門檻。住都中心表示，未來新招租單元仍將維持弱勢戶占比40%以上的原則，確保居住資源精準支援有需求的民眾。

住都中心也重申，中央社宅將持續依規定落實資格審查與資源配置機制，確保住宅及停車等公共資源合理運用，兼顧弱勢優先與公平共享。