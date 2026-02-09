價量不同調　新北、台南預售行情年漲14%

▲2025年六都預售房價續漲，其中又以新北、台南漲幅最高。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

即便2024年9月央行祭出第七波信用管制，全台房市急凍，但統計顯示2025年六都預售房價仍續漲，其中又以新北、台南漲幅最高，年增逾14%。而房價最高的台北市也漲了1.9%，每坪均價來到125.4萬元。

中信房屋據實價登錄資料，六都預售屋房價皆呈現上漲趨勢，其中又以台南的漲幅最為顯著，平均單價由2024年的每坪35.7萬元上升至2025年的每坪40.9萬元，年漲幅達14.6%。

新北市緊追在後，年漲幅14.5%，均價來到每坪70.2萬元。至於房價最高的台北市，年漲幅雖然最低，但也達到了1.9%，每坪均價來到125.4萬元。

▲近1年六都預售屋平均房價變化（單位：萬/坪）。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

中信房屋研展室副理莊思敏指出，預售屋價格持續上漲主要可歸因於以3點，「首先近年原物料與人力成本居高不下，近來又有土方之亂增加成本，加上精華區的土地資源日益稀缺，導致建商的開發與營建成本持續增加，預售案價格自然難有下修空間。」

第二，莊思敏表示：「預售屋若直接降價恐影響已購客戶權益，因此建商多改以送裝潢、送家電等變相優惠方式讓利，而非直接下調售價。」

再者，莊思敏表示：「雖然銀行房貸限縮、央行第七波信用管制大大提高了購屋民眾的貸款難度，但預售屋工程期較長，付款節奏相對彈性，購屋者無須立刻面對房貸壓力，對有預算考量的購屋族而言，仍具吸引力。」

觀察六都，台南、新北漲幅最高。莊思敏表示，台南在東區、北區等地，陸續推出如「國城寶實」、「浩瀚無極」、「國泰原美」等指標建案，新北也有「潤泰CITY PARK」、「漢皇River Sky」等，這些精華區的高價建案進一步推升了區域整體的平均房價水平。

中信房屋台南永康永大加盟店長陳佳純表示：「台南利多題材豐沛，包括南科、台積電、北外環、捷運、鐵路地下化等，隨著建設項目的逐步落實，以及科技產業持續進駐，預期將吸引大量就業人口遷入，創造穩定的居住需求，區域房市長線發展依然看好。」

至於新北，《住展》雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示：「這波房市寒冬中，雙北市場相對穩健，尤其新北市精華區，憑藉與台北市的價差，加上區域新案供給稀缺、建設題材加持，不少區域都在近期創下新高價，包括中和、新店、永和、三重、汐止等等。」

