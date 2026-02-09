ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

東區最美咖啡廳歇業秒出租　麵包店年捧500萬卡位

▲▼ 東區 。（圖／記者項瀚攝）

▲被稱為東區最美咖啡廳的「勺日zhuori」創始店於去年12月歇業。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

東區最美咖啡廳「勺日zhuori」創始店於去年12月歇業，引發熱議。而該店剛撤，133坪店面就以每月42萬元出租，據大樓管理員說法，新租客是麵包店。房仲分析，該店點位佳，租金價碼合理，只是坪數大、總價也成為一大壓力。

被稱為東區最美咖啡廳的「勺日zhuori」創始店於去年12月歇業，躍上新聞版面。該店於2021年開幕，由設計過隱世餐酒館、亞洲五十大酒吧 Draft Land 的團隊操刀，打造溫潤木質調與柔和米色系風格咖啡廳氛圍，如今品牌走入歷史，令咖啡迷相當失落。

而近期實價揭露，「勺日zhuori」創始店在歇業的2天之後，馬上就以每月42萬元出租，該店權狀133.6坪，包含了1+2樓空間，租約5年。

記者實地走訪，透過該店落地窗，還能看到店內的質感裝潢，新租客尚未進場裝修。詢問大樓保全，他說：「新租客聽說是賣麵包的，實力應該相當不錯，吃下這麼大間店。」

▲▼ 東區 。（圖／記者項瀚攝）

▲該店位於復興南路一段，鄰近捷運忠孝復興站2號出口。（圖／記者項瀚攝）

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示：「該店點位不錯，鄰近捷運忠孝復興站2號出口，每月租金42萬元，換算1樓單價約4000元、2樓單價約2000元，符合行情，但月租總價是一大挑戰。」

黃獻寬表示：「一般來說，租金成本要抓在營業額的2成左右，以月租金42萬元來說，每月營業額保守點來算要做到200萬元，而麵包店要做到此業績比較辛苦，加上該店面積不小，估計新接手的業者會走複合式經營，結合餐飲服務。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「該區空店面不多，且都是一些有質感的店家，包括服飾店、衛浴展間、高級餐廳，另外區域巷內也有不少餐廳，新品牌開業應是頗具商機。」

葉沛堯表示：「過去勺日zhuori創始店歇業，應也不是該區不好經營，而是該品牌自身的經營決策，事實上在創始店撤出之前，忠泰商場門市就已歇業，如今該品牌已全面撤出。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲「勺日zhuor」創始店撤出之店面資訊整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

