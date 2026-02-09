25坪以下房屋交易大縮水　台中新案「真3房」逆勢竄紅

▲觀察近期台中房市動向，建商產品規劃明顯回歸自住本質，3房產品佔比增高。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

根據內政部不動產資訊平台統計，近3年台中市住宅買賣移轉筆數中，面積落在25坪（含）以下的小坪數產品占比，已由2023年第三季的43.83％，一路下滑至2025年第三季的41.39％。反映出小坪數產品交易比重減少，不少網友討論究竟是要先求有還是直上3房。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

近3年買賣市場中，台中市購屋坪數反而放大，預售市場也嗅到完整的「真3房」產品需求，有購屋族在高房價時代，將心態轉向「一次到位」的換屋需求。近期新案規劃包括「M寓所」、「精銳 LEAD」、「寶輝THE TOWER」與「國泰蒔萃」、坤悅開發等新案，皆改以「純3房」格局搶市。

台中人謝小姐說：「2房雖然權狀有27坪，但實際上室內約18坪上下，扣除公共空間，真的小到『很難住』」

但謝小姐也說：「但實際上高房價，讓預算有限的購屋族『選無可選』，我自己確實是住了一陣子後，房價有上揚獲利才能夠換屋，但也就耗費了一生一次的首購貸款條件。」

在此市場需求結構變化下，近期進場的新案中，也已有個案率先反映這波3房配置升溫的趨勢，大熊建設「M寓所」基地位於捷運文心中清站與文心崇德站之間，同時銜接北平、崇德與中清3大熱門商圈，以31坪均質3房為主力。

▲近期進場的新案中，也已有個案率先反映這波3房配置升溫的趨勢。（圖／記者陳筱惠攝）

市場上亦可觀察到多個以純3房為主的指標個案，包含位於國際級足球園區旁「精銳LEAD」，規劃34~40坪產品。位於福科路與永福路口的「寶輝THE TOWER」，強調隱私專屬兼具豪宅的安全與尊榮，受到中部企業主、自營商、醫療業、高科技主管等關注。

南台中也同樣出現純3房建案，國泰建設13期首發新案「蒔萃」，產品規劃純3房37~46坪，成交單價攻上7字頭。21世紀不動產資深經理沈政興指出：「相較小坪數產品僅能滿足短期過渡需求，具備完整空間機能的3房產品，在居住實用性、家庭成長彈性與後續轉手流通性方面，仍具相對優勢。」

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法