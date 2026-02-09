高雄「百貨黑馬」營收年成長10%　區域房價衝4字頭

▲岡山樂購異軍突起，年營收22億元，成長率10%是去年高雄最高，周邊缺乏新案。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄百貨公司及購物商場2025年業績出爐，不過根據統計，高雄購物中心類去年整體成長7.5%，百貨公司類整體衰退0.3%，其中，岡山樂購異軍突起，成長率10%是去年高雄最高，專家表示，周邊房市長期缺乏新案，多分布87期重劃區，最高衝上4字頭。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄百貨、商場2025年成績單出爐，百貨營收仍由漢神巨蛋、夢時代、漢神本館穩坐前3名，但營收成長最多的「黑馬」卻出現在北高雄。根據臉書粉專《購物中心情報站》統計，去年高雄購物中心類（含Outlet）整體成長7.5%，百貨公司類則小幅衰退0.3%；其中岡山樂購年營收22億元、年增10%衝上成長王，力壓市區一票大型商場，帶動區域討論熱度。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，岡山樂購能快速竄升，關鍵在於生活型商場定位與區域人口紅利同步發酵，該區近年受惠北高雄產業聚落成形與通勤人口增加，消費力明顯外溢，但長期缺乏大型購物中心，新商場可以「就近消費」，以餐飲、影城與日常型品牌為主力，成功黏住在地家庭與周邊鄉鎮客群。

此外，岡山被定位為「北高雄科技副都心」，除捷運路竹延伸線外，因位於半導體S廊道上，可串聯去年9月通過的「白埔產業園區」，隨著產業布局逐步到位，高雄醫學大學岡山分院等大型建設陸續完工啟用，岡山近年成為北高雄最受矚目的購屋熱區。

▲周邊中古屋多為屋齡約20年的國宅「勵志新城」，單價落在19~24萬元。（圖／記者張雅雲攝）

謝哲耀分析，商場距離87期重劃區不遠，但近年因市區可建地不多，新案供給多集中在重劃區，土地單價約70~80 萬元，預售大樓成交價全面站穩3字頭，最高為2024年11月「鑫龍騰鑫首席」頂樓戶成交的45.07萬元，為目前岡山房價天花板。

大家房屋岡山阿公店加盟店店東吳庭輝指出，至於目前最熱門的產品，以屋齡5年內大樓最受青睞，因社區管理佳、停車方便，單價也要32~37萬元， 而周邊中古屋多為屋齡約20年的國宅「勵志新城」，單價落在19~24萬元。相較早年仍停留在1字頭初段，近年在捷運與區域發展帶動下也漲了2~3成。

《地產詹哥老實說》EP294／曹西平生前贈與神操作！ 一次看懂贈與vs.繼承最強節稅法