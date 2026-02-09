「髮香搖滾區」成追憶　復航前空姐宿舍1133萬起拍

▲復興航空破產多年，當年留下的資產陸續拍賣，小港捷運站旁的前空姐宿舍分2標競價。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
航空公司提供空姐宿舍一直是員工福利之一，多集中於機場附近，宿舍被外界認為是「髮香搖滾區」。復興航空破產多年，當年留下的資產陸續拍賣，小港捷運站旁的前空姐宿舍，為36年大樓的樓中樓，分2標競價，底價分別為1133.9萬元、1378.9萬元，3月4日開標。
台灣金融資產服務公司公告，受破產管理人委託對外公開標售，該宿舍分為甲、乙2標，均為頂樓樓中樓物件，甲標位於14樓頂樓戶，屋齡36年，建物總坪數78.02坪，附1個平面車位，標售底價為1133萬9700元，單坪約14.5萬元。
乙標同為頂樓產品，建物總坪數放大至94.81坪，配置1個平面車位，底價為1378萬9580元，換算單坪約14.5萬元，3月4日開標。
▲物件鄰近小港機場，附近就是捷運小港站，生活機能佳。（圖／記者張雅雲攝）
復興航空2016年因不堪虧損宣布破產解散，名下不動產即陸續依法處分，該物件債權為國泰世華銀行，採公開標售方式拍賣。
寬頻房訊發言人徐華辰表示，2021年拍賣時，破產管理人採取「分項列價」方式，將土地、2戶建物與地下室停車空間各自訂立不同底價，4筆拍賣均以流標收場。2023年改採「合併拍賣」，4筆不動產一起整包打包出售，公告總底價為1728萬元，仍持續流標。
最新一輪標售調整為「拆戶標售」，將原本合併的2戶樓中樓，拆為甲、乙2標搭配平車，帳面上，拆成2戶後的合併底價約2513萬元，比上次整包拍賣高出約785萬元。
▲復興航空前空姐宿舍小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）
徐華辰分析，過去合併拍賣屬「整包資產」處分，買方需一次承擔較高總價與權利結構風險；此次拆分為單戶住宅後，產品流通性、貸款彈性明顯提升，雖然2筆合併後底價拉高，但單戶實際入手門檻反而降低，更符合自住與換屋族需求。
住商不動產小港宏平加盟店店長丁晉偉表示，該區鄰近小港機場，附近就是捷運小港站，生活機能佳，屋齡30年大樓，成交單價大多落在每坪13~17萬元，雖然屋齡偏高，但最大優勢是緊鄰小港捷運站，生活機能與交通條件對自住族群相對友善。
丁晉偉說：「且該社區戶數僅74戶，本來就不多，住戶結構以自住客為主，少有釋出與成交，不過樓中樓屬稀有產品，有機會吸引特定特群售出。」
