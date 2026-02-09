股王狠砸2.7億買大雅廠房　前屋主法拍入手1年淨賺1.1億

▲半導體測試設備大廠鴻勁精密以2.72億元出手老本家大雅區廠房。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

台中市大雅區神林路過去一棟廠房，原先是團膳大廠勝騏食品旗下的「水蛙田農產」，2024在二拍時拍出1.6億元天價，更創下大雅區史上最高法拍紀錄，不過僅隔1年，屋主再度轉手以2.72億元售出給前興櫃股王勁鴻精密，轉手就賺1.12億。

在住宅市場買氣降溫之際，工業不動產反而成為資金轉進的新戰場，台中團膳公司勝騏食品工廠於2022年宣布破產，該公司位於大雅區的「水蛙田農產」名下房地遭法拍，2024年二拍時拍出1.6億元天價，創下大雅區史上最高法拍紀錄。

該棟廠房共計5層樓，地坪約453坪，建坪約1014坪，當初出手拍下的，為同樣從事團膳、農產品批發相關行業的巨昌貿易，相關聯性極高。不過就在時隔1年後，2025年12月，該廠房再度轉手，以2.72億元售出，帳面獲利高達1.12億元。

▲台中團膳公司勝騏食品工廠於2022年宣布破產，該公司位於大雅區的「水蛙田農產」名下房地遭法拍。（圖／記者陳筱惠攝）

而此次出手的是半導體測試設備大廠鴻勁精密（7769） ，也是前興櫃股王當初以承銷價1495元掛牌上市，以2710元開出，開盤不到10分鐘，股價一度衝上3000元，漲幅高達1倍之多，今（9）號收盤價為3850元。

東森房屋大雅中清加盟店王龍俊說：「該案位於大雅神林路產業聚落核心，鄰近中清路、國道一號交流道，往返中科、台中市區與海線物流動線順暢，具備產業與倉儲機能優勢。尤其基地屬工業用地，在周邊算是相當稀少。」

▲該案位於大雅神林路產業聚落核心，鄰近中清路、國道一號交流道，往返中科、台中市區與海線物流動線順暢，具備產業與倉儲機能優勢。（圖／記者陳筱惠攝）

王龍俊說：「鴻勁精密是台中大雅在地的業者，隨著半導體發展版圖擴張，有廠房需求也是自然的事，尤其是該地點與基地規模相當優良，大雅區工業用地無廠房純土地每坪約30~40萬元，以此次土地單價拆算約60萬元來說，確實偏高，但實際上還有建物、即時生產的價值，因此不算太超出行情。」

大台中不動產開發公會榮譽理事長王至亮指出：「投資方並非單純短期轉賣，而是透過增建結構、優化內部動線與設備規劃，提高整體坪效與產線配置能力，讓原本偏老舊的廠房升級為即戰力型產品，成功吸引自用型企業進場承接，也因此大幅拉開價差空間。」

在央行信用管制未鬆綁、住宅貸款成數受限的背景下，住宅市場交易量明顯收斂，不少資金轉向具自用需求支撐的工業不動產。相較住宅仰賴投資與換屋買盤，廠房產品多以企業實際營運需求為主，只要產業仍在運作，就具備基本成交動能。

▲大雅區史上最高法拍紀錄，不過僅隔1年，屋主再度轉手以2.72億元售出給前興櫃股王勁鴻精密，轉手就賺1.12億。 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）



